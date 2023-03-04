المئات من أهالي مقاطعة قامشلو يشاركون في خيمة عزاء القيادية رابرين آمد

نصب مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، اليوم السبت، خيمة عزاء لعضوة مجلس رئاسة مؤتمر الشعب، دلال عزيز أوغلو (الاسم الحركي: رابرين آمد)، التي استشهدت في 17 حزيران من العام المنصرم، إثر هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، أمام مزار الشهيد دليل ساروخان.

وشارك في مراسم العزاء، المئات من أهالي مدينة قامشلو ونواحي مقاطعة قامشلو (تربه سبيه، تل حميس، تل براك، عامودا) وممثلون عن الأحزاب السياسية وأعضاء المؤسسات والمجالس وعضوات مؤتمر ستار وممثلين عن مؤتمر الإسلام الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي.

وعلقت على الخيمة صور الشهيدة رابرين إلى جانب صور القائد عبدالله أوجلان، ورفعت أعلام مجلس عوائل الشهداء، وحزب العمال الكردستاني وقوات الدفاع الشعبي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء، استمع المشاركون لتسجيل صوتي للشهيدة حول حقيقة المرأة في كردستان وضرورة تصعيد النضال لكسر جميع القيود والاكبال التي قيد بها النظام الرأسمالي المرأة.

وبعد الاستماع للتسجيل الصوتي استذكرت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، هيفي السيد، شهداء الحرية.

وسمت هيفي شهر أذار بـ " شهر النضال والمقاومات لأنه يرمز لنضال كاوا الحداد ومظلوم دوغان ورابرين آمد " واشادت بتضحياتهم في سبيل تحقيق الحرية للمجتمعات والشعوب.

وشدد في الختام على ضرورة تصعيد النضال للحفاظ على الإرث النضالي الذي تركه هؤلاء المناضلون والشهداء للشعوب.

وبدورها، بينت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، روكن أحمد، بأن الشهيدة رابرين مثلت شخصية المرأة الحرة لأنها " استطاعت لعب دور ريادي في تنظيم المجتمع وتدريبه فكرياً لترسيخ فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية".

ونوهت بأن الشهيدة رابرين حللت واقع الشعوب وحقيقة الأعداء من حيث مساعيها واطماعها لهذا السبب عملت على الدوام لتوعية المجتمع بهذا الخصوص لحمايته من المخططات الهادفة لإبادته ثقافياً وفكرياً وجسدياً.

واستذكرت روكن مقولة للشهيدة، قائلةً: " نستطيع كسر قيود العبودية التي حلت على المجتمعات، فقط عبر تنظيم صفوف المجتمع وتوعيته".

ودعت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، روكن أحمد، في الختام، للاقتداء بشخصية الشهيدة رابرين، ونوهت " مثلت الشهيدة حبها وإخلاصها للشعب عبر النضال المكثف في جميع الساحات".

واختتمت المراسم بترديد الهتافات والشعارات التي تمجد الشهداء "الشهداء خالدون".

(ك آآ)

ANHA