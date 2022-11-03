المئات من أهالي مقاطعة قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد زنار شاهين

وتوجه المئات من الأهالي إلى خيمة عزاء الشهيد زنار شاهين التي نصبت اليوم الخميس، في قرية سيكرا كوجرات التابعة لناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو.

واستشهد المقاتل زنار شاهين (الاسم الحركي رشيد كيجي) في منطقة زاب، في 14 آب العام الجاري، أثناء تصديه لهجمات الاحتلال التركي على منطقة زاب بمناطق الدفاع المشروع.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية كركي لكي، زلفا بدرو، كلمة تقدمت فيها بالعزاء لذوي الشهيد وعموم الشعب الكردستاني، وحيّت نضاله ومقاومته في سبيل القضاء على المخططات التركية الهادفة لإبادة الشعوب التواقة للحرية.

ودعت زلفا المتعاونين مع الاحتلال التركي للعودة عن ذلك، مبيّنة أن تعاونهم يتسبب "باستشهاد أبنائنا الذين يناضلون من أجل الحرية في جبال كردستان بجنوب كردستان".

من جهته قال عضو حزب الاتحاد الديمقراطي بكركي لكي، عكيد إسماعيل، كلمة أشار فيها إلى هجمات الإبادة، قائلاً: "نمر بمرحلة حساسة وتاريخية تسعى فيها القوات المحتلة للقضاء على فلسفتنا الديمقراطية، لذا علينا أن نكون مستعدين وندافع عن قيمنا الكردستانية وندعم المقاومة التي تبديها قوات الدفاع الشعبي في مواجهة جيش الاحتلال التركي".

وانتهت مراسم العزاء بقراءة وثيقة الشهيد وتسليمها لذويه، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تنادي بـ "الشهداء خالدون".

(ك ع/س ر)

ANHA