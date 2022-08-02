المئات من أهالي إقليم عفرين يودعون الشهيدة فهيمة رشو

وشارك اليوم المئات من أهالي إقليم عفرين في مراسم تشييع جثمان الشهيدة فهيمة رشو والتي استشهدت أمس متأثرة بإصابتها نتيجة قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لمدينة تل رفعت في 26 تموز المنصرم.

وتجمع المئات أمام مشفى آفرين في ناحية فافين لاستلام الجثمان وبعدها انطلق موكب التشييع إلى ناحية فافين حيث مزار الشهداء.

وبعد وصول الموكب إلى المزار وقف الحضور دقيقة صمت.

تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس مدينة تل رفعت محمد حنّان الذي أشار إلى أن الشعب الكردي يتعرض ومنذ القِدم إلى القتل من قبل أعدائه: "نحن نعلم جميعاً بأن الدول الطامعة بخيرات كردستان تحاول إبادة الشعب الكردي منذ القدم كي تنهب تلك الخيرات، ولكننا وكما تعلمنا من أجدادنا فإننا نقاوم الأعداء ونقف في مواجهتهم كي نحمي حقنا".

وأضاف حنّان خلال كلمته بأن تركيا تتلقى ضربات موجعة على يد قوات الكريلا فتقوم باستهداف المدنيين هنا كي تخفي هزائمها: "الدولة التركية ومن خلال جيشها تهاجم مناطق الدفاع المشروع وتقصف قوات الكريلا يومياً بالغازات السامة ولكن رغم ذلك تتعرض للهزيمة ولم تتمكن حتى الآن من التقدم، ولإخفاء خسارتها هناك تقوم بقصف المدنيين في شمال وشرق سوريا، وقصفها لمدينة تل رفعت ما هو إلا دليل على إفلاس سياستها وخسارتها لكل رهاناتها".

كما ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين هيفين محمد كلمة نوهت فيها إلى أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون المرأة في هجماتهم: "نرى جلياً ما يقوم به جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من استهداف من خلال هجماته الوحشية والعشوائية، فهو يريد النيل من إرادة المرأة بعد ما حققته من مكاسب خلال سنوات ثورة روج آفا".

بعد ذلك قرأ نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين محمد رمضان وثيقة الشهيدة.

ومن ثم ألقت حورية رشو كلمة باسم عائلة الشهيدة فهيمة رشو قالت فيها: "نعزي الشعب الكردي على شهادة الشهيدة فهيمة، وهي ليست الشهيدة الأولى في العائلة ولن تكون الأخيرة ونحن مستعدون للتضحية بدمائنا لنحمي قيَمنا".

ومن ثم وري جثمان الشهيدة فهيمة رشو الثرى وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ك)

ANHA