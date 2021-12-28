المئات من أهالي إقليم عفرين يستقبلون جثمان الشهيدة نوجيان أوجلان

وكان المئات من أهالي إقليم عفرين قد تجمعوا في مدخل ناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء لاستقبال جثمان الشهيدة نوجيان أوجلان القادم من مدينة كوباني، مرددين شعارات تستنكر هجمات الاحتلال التركي، وتحيي مقاومة الشبيبة.

وبعد وصول جثمان الشهيدة إلى الشهباء أطلقت الأمهات الزغاريد والشعارات التي تمجد الشهداء.

وانطلق بعد ذلك موكب مؤلف من مئات السيارات باتجاه مشفى آفرين في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء لوضع الجثمان هناك.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الشهيدة نوجيان أوجلان إلى مثواها الأخير في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء يوم غد الأربعاء الساعة 12:00.

يذكر أن طائرة مسيرة محملة بالذخيرة تابعة للاحتلال التركي قصفت بتاريخ الـ 25 من الشهر الجاري منزلاً في مدينة كوباني أدى لاستشهاد 5 من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وإصابة 4 آخرين.

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ANHA