المئات من أهالي دير الزور يطالبون بخروج قوات حكومة دمشق من مناطقهم

خرج اليوم السبت، المئات من أهالي دير الزور المهجرين من مناطق (الحسينية والصالحية وحطلة ومراط وخشام والطابية ومظلوم)، في مظاهرة حاشدة تحت شعار "حق العودة".

وطالب المتظاهرون قوات مجلس دير الزور العسكري والتحالف الدولي لمحاربة داعش بإخراج قوات حكومة دمشق من قراهم التي هجروا منها.

بحضور عدد من وجهاء قبائل البكارة والعكيدات ومئات الأهالي، ألقي، خلال المظاهرة، بيان باللغة العربية وآخر باللغة الإنكليزية، ناشد قوات مجلس دير الزور العسكري الوقوف إلى جانب أهلهم المهجرين، وأكد أن قوات المجلس من أبناء المنطقة نفسها.

كما ألقيت كلمات أكدت ضرورة الحفاظ على دماء الشهداء، مشددة على إخراج قوات حكومة دمشق من مناطقهم.

ويأتي ذلك في أعقاب ما يسمى "التسويات" التي تجريها حكومة دمشق وأجهزتها الأمنية، انطلاقاً من دير الزور، في الـ 13 تشرين الثاني من العام الماضي، لتنتقل إلى الميادين والبو كمال الحدودية مع العراق.

(ع ع/ س ر)

ANHA