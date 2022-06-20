المئات من أهالي الشيخ مقصود والأشرفية يعزون باستشهاد المناضل فرهاد شبلي

نصب مجلس عوائل الشهداء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب اليوم، خيمة عزاء للشهيد فرهاد شبلي نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والذي استشهد إلى جانب 3 من رفاقه في قضاء كلار بمحافظة السليمانية بعد استهداف مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي السيارة التي كانت تقلهم، في الـ 17 من حزيران الجاري.

الخيمة نصبت في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي بحي الشيخ مقصود، وتوافد إلى الخيمة ممثلون عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية إلى جانب الكومينات والمئات من الأهالي.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أُلقت عدة كلمات من قبل كل من الإداري في المجلس العام، عيسى مصطفى وسلطانة محمد باسم مؤتمر ستار، ورئيسة مجلس حلب لحزب سوريا المستقبل خالدة عبدو، رمزية صالح باسم مجلس عوائل الشهداء.

عزت الكلمات عائلة الشهيد فرهاد شبلي، وجددت العهد بالانتقام من الاحتلال التركي وأعوانه ممن وصفتهم بالخونة تجاه القضية والشعب.

وأشارت الكلمات إلى أن صدى نضال الشهيد فرهاد انتشر في عموم شمال وشرق سوريا بدءاً من عفرين ووصولاُ إلى عين ديوار، مؤكدة أن شخصية الشهيد فرهاد مثال يحتذى به على كافة الأصعدة في شخص الإنسان الثوري الغيور على مصلحة شعبه ووطنه والذي كرّس حياته للنضال من أجل الحرية والديمقراطية.

وانتهت الكلمات بالتأكيد على ضرورة السير على خطا الشهيد فرهاد وشهداء الحرية للوصول إلى وطن ديمقراطي حر مبني على أسس الأمة الديمقراطية.

واختتمت المراسم بتقديم الحاضرين واجب العزاء لمجلس عوائل الشهداء بحلب.

وعمل المناضل فرهاد شبلي لعد اعوام في حلب وعفرين، حيث لعباً دوراً كبيراً في تنظيم الأهالي وتعريفهم بحقوقهم وسبل النضال ضد المحتلين.

(م ع /ف)

ANHA