المئات من أهالي الرقة يشيعون شهيدين من قوات سوريا الديمقراطية

وشارك في مراسم التشييع، الشهيد؛ علاء حسين الحاج، والشهيد مصطفى جاسم العلي؛ اليوم الثلاثاء، أهالي الرقة وريفها وقياديون من قوات سوريا الديمقراطية وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الرقة وأعضاء من قوى الأمن الداخلي، وأعضاء من المؤسسات المدنية، ومجلس عوائل الشهداء.

وبدأت مراسم التشييع بعرض عسكري قدمه مقاتلو مجلس الرقة العسكري، ألقى بعدها القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، أرمانج علي، كلمة، وقال "اليوم نشيع شهيدين من أبنائنا ومقاتلينا الأبطال الذين قدموا دمائهم في سبيل أن ننعم بأمن وأمان على هذه الأرض التي نعيش فيها".

وأضاف: "منذ تحرير الرقة لم ولن ننسى دماء شهدائنا، وهدفنا هو تحقيق الأمن والاستقرار؛ لذا قواتنا تبذل الغالي والنفيس في سبيل أمن وحماية مناطقنا من أي إرهاب أو مؤامرات خارجية أو داخلية والتي تستهدف كافة المكونات".

وأكد علي "من هنا ومن هذا المكان المقدس؛ إنّنا جاهزون للقتال والمواجهة وقتالنا لداعش خير دليل على ذلك، ولنا تجارب طويلة في القتال والمقاومة ونعمل على حماية مكتسباتنا، والرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى والحرية لمعتقلينا".

وقرأت بعدها العضوة في مجلس عوائل الشهداء، زهرة الأحمد، وثيقة الشهادة للشهيدين وسلمتهماا لذويهما.

وحمل بعدها رفاق الشهداء، جثماني الشهيدين ليوارى الثرى في مثواهم الأخير، وسط زغاريد الأمهات، والشعارات التي تحيي الشهداء في مزار شهداء الرقة في قرية الحكومية بريف الرقة الشمالي.

(م خ/ خ)

ANHA