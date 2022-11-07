المئات من أهالي الحسكة يشاركون في المراسم الغيابية للشهيد بلند

توافد المئات من أهالي مدينة الحسكة إلى مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية شمالي المدينة، اليوم الإثنين، للمشاركة في المراسم الغيابية للمقاتل ضمن صفوف قوات الدفاع الشعبي يوسف داوود ملي (الاسم الحركي بلند) الذي استشهد في مناطق الدفاع المشروع في 30 حزيران 2022.

شارك في المراسم ذوي الشهيد وأعضاء وعضوات المؤسسات والمجالس التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم الجزيرة، حيث بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع عرض عسكري من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، جمال العبدو، كلمة أثنى خلالها على مقاتلي الكريلا الذين يبدون مقاومة عظيمة في مناطق الدفاع المشروع، وقال "المقاتلون في الجبال يبدون مقاومة عظيمة، ويحمون شعوب شرق الأوسط أجمع وليس الشعب الكردي فقط، هؤلاء المقاتلون توجهوا إلى شنكال لمحاربة داعش وإنقاذ الشعب الإيزيدي، كما توجهوا إلى روج آفا خلال المعارك في كوباني، فهم حماة الوطن".

كما ألقيت كلمة من قبل القيادي في المجلس العسكري لمدينة الحسكة، شفان عبدو الذي تطرق إلى الهجمات الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وقال: "إن عزيمة وإرادة المقاتلين في تلك المناطق ودفاعهم عن شرفهم لا تنكسر مهما استخدم الاحتلال الأسلحة الكيماوية وارتكب أبشع الجرائم".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد.

ويذكر أن الشهيد يوسف داود ملي انضم إلى قوات الدفاع الشعبي في 19 آب 2009 واستشهد في 30 من شهر حزيران 2022.

(ن م/ م ح)

ANHA