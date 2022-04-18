منذ الـ 12 من شهر نيسان الجاري، تستمر المظاهرات في روج آفا للتنديد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وهجمات دولة الاحتلال التركي على كردستان ضمن مساعيهما للقضاء على الكرد وحركتهم التحررية. ومن المقرر أن تستمر المظاهرات حتى الـ 26 من الشهر الجاري.

في هذا الإطار وبدعوة من مجلس عوائل الشهداء، خرج اليوم، المئات من أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، في مظاهرة منددة بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي الذي بدء بهجوم واسع على مناطق الدفاع المشروع.

انطلقت المظاهرة من أمام مبنى مؤتمر ستار شرق الناحية، تحت شعار "لنقاوم ضد الخيانة دفاعاً عن كرامتنا"، بمشاركة أسر الشهداء، وممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال دين، مرددين الشعارات التي تدين خيانة الديمقراطي الكردستاني" الموت للخونة والمحتلين" ورافعين يافطات كتب عليها " التعاون مع الدولة التركية عداء لكل الشعوب".

ولدى وصول المتظاهرين إلى غرب السوق المركزي في الناحية، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليلقي بعده الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد، كلمة أكد فيها أن "إعلان جيش الاحتلال التركي الهجوم على قوات الكريلا بعد مرور 3 أيام فقط على لقاء جمع رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البرزاني وزعيم حزب العدالة والتنمية أردوغان، يعيد إلى الأذهان خيانات عائلة البرزاني المستمرة ضد القضية الكردية والشعب الكردي".

ولفت حسن عبيد إن الهجمات على قوات الكريلا، لا تستهدف الشعب الكردي فقط بل كافة شعوب المنطقة، واعتبره "مخططاً استعمارياً لإعادة استعباد واستعمار الشعوب في ظل الانشغال الدولي بالحرب الروسية الاوكرانية".

وفي ختام كلمته دعا الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد، الشعب الكردي إلى الوقوف صفاً واحداً ضد مخططات الإبادة التي تحاك ضده.

(كروب/آ)

ANHA