المئات في قامشلو يتظاهرون تنديداً بالمجزرة التركية بحق عائلة كلو الوطنية

يستمر الاحتلال التركي بارتكابه الجرائم والانتهاكات بحق مواطني شمال وشرق سوريا، حيث قصفت طائرة مسيّرة تركية يوم أمس الثلاثاء، سيارة في حي الهلالية التابعة لمدينة قامشلو، مما أدى إلى استشهاد إحدى أقدم الشخصيات الوطنية في روج آفا، يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد.

وتنديداً بهذه المجزرة، وتضامناً مع عائلة الشهداء الثلاثة؛ خرج اليوم المئات من أهالي مقاطعة قامشلو بكافة مكوناتها الكردية والعربية والسريانية، في مظاهرة حاشدة، تحت شعار "مستمرون حتى النهاية في تبنّي حرب الشعب الثورية".

وانطلق المتظاهرون من ساحة الشهيد خبات في حي الهلالية، صوب خيمة عزاء الشهداء في الحي ذاته، مرددين هتافات "لا للخيانة" و "كفى للمجازر" و "لن نكف عن مقاومتنا" و "شهداؤنا هم قاداتنا".

ورفعوا صور الشهداء الثلاثة، بالإضافة إلى يافطات كتب عليها "النصر لإرادة شعبنا، الموت لأردوغان" و "ندين ونستنكر هجمات الدولة التركية على شعبنا في قامشلو" و "سنفدي تراب الوطن بكل ما أوتينا من قوة".

وعند وصول المتظاهرين إلى خيمة العزاء، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد، قال فيها: "الكثير من أبناء شعبنا ضحوا بدمائهم في سبيل تحرير أرضهم من العدو، وعائلة كلو كانت من أولى العوائل التي انضمت إلى ثورة روج آفا".

وأوضح: "بدماء الشهداء ومقاومة المقاتلين تمكنّا من النضال في وجه مخططات الاحتلال التركي على منطقة شمال وشرق سوريا".

وتقدم عبيد بالعزاء للشعب الكردي، وتابع: "من أمام بيت العائلة الوطنية، نستذكر كافة شهدائنا، ونعاهد بالسير على خطا هذه العائلة حتى ننتقم لكافة مخططات العدو ونحرر المنطقة من المرتزقة".

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى بشكل مستمر إلى استهداف إرادة الشعوب من خلال استهداف الشخصيات الوطنية، وأكد: "لن نتوقف عن نضالنا وسنستمر بالمقاومة الشعبية".

وبيّن عبيد أن الشهيد يوسف كلو كان من الشخصيات الذين ضحوا بكل ما يملكون من أجل قضية شعبهم، فهو أب وجد للشهداء، والآن هو أيضاً أصبح شهيداً من أجل هذه القضية.

ومن جانبه، أكد ريزان كلو باسم عائلة الشهداء، على مواصلة المقاومة والنضال من أجل تحرير كافة أجزاء كردستان، وقال: "نبارك شهادة يوسف كلو وحفيديه على الشعب الكردي وكافة مكونات كردستان"، وأضاف: "عند لقاء يوسف كلو بالقائد عبد الله أوجلان، وعده بالسير على أساس فكر وفلسفة حركة الحرية حتى آخر رمق، واليوم حقق هذا الوعد بشهادته في سبيل وطنه وشعبه".

وأكد ريزان كلو أن أهالي شمال وشرق سوريا بمقاومتهم تمكنوا من كسر هجمات مرتزقة داعش، وبمقاومتهم سيتمكنون من تحرير كافة المناطق المحتلة من الاحتلال التركي ومرتزقته.

وعاهد في ختام حديثه، بالسير على خطا الشهداء، وقال: "نعاهد بأننا سنواصل طريق يوسف كلو إلى النهاية ونحقق أحلامه وأهدافه، وإذا بقي طفل واحد من عائلتنا، فإنه سيقاوم من أجل كردستان على أساس فكر وفلسفة القائد أوجلان".

(كروب/ آ)

ANHA