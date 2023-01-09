المئات في مقاطعة قامشلو ينددون بمجزرة باريس ويتعهدون بمواصلة النضال حتى محاسبة القتلة

ضمن سلسلة الفعاليات في شمال وشرق سوريا في الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة باريس الأولى عام 2013، والتي استشهدت فيها المناضلات الكرديات الثلاثة (ساكينة جانسيز، وليلى شايلمز، وفيدان دوغان) خرج اليوم الإثنين، أهالي نواحي مقاطعة قامشلو في سلسلة مظاهرات.

ديرك

خرج المئات من أهالي ناحية ديرك والقرى التابعة لها بكل مكوناتها، وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والخدمية في مظاهرة منددة بمجزرة باريس الأولى، تحت شعار "بروح نضال سارا وأفين سنقضي على القتلة والمجرمين".

انطلقت المظاهرة من ساحة الحرية في الناحية، وسط ترديد الشعار " Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية"، إلى جانب رفع صور شهداء وشهيدات مجزرتي باريس الأولى والثانية.

ولدى وصولها إلى السوق المركزي للناحية، وقف المشاركون دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية ديرك، سعاد شويش، كلمة لفتت الانتباه خلالها إلى المسيرة النضالية للمناضلة، ساكينة جانسيز، وقالت: "كانت الشهيدة ساكينة ريادية في الكفاح والنضال من أجل حرية كافة النساء، وقد استمدت الآلاف من النساء المضطهدات إرادتهن من فكرها النير".

وعدت سعاد استهداف المناضلة، ساكينة جانسيز ورفيقتيها في مجزرة باريس الأولى، "استهداف للقضية الكردية ولحرية كافة النساء اللواتي يحاربن الذهنية الذكورية؛ لضمان حقوقهن". وأضافت: "ناضلت الشهيدة، ساكينة جانسيز في جبال كردستان وأجزاء كردستان لسنوات عديدة من أجل ضمان حقوق الكرد وحرية النساء".

اختتمت المظاهرة بترديد شعار "Jin, Jiyan, Azadî".

تل كوجر

شاركت في المظاهرة التي انطلقت من دوار "الدلة" في ناحية تل كوجر، العشرات من مكونات الناحية والبلدات والقرى التابعة لها، وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والسياسية والنسائية والشبيبة وآباء وأمهات الشهداء في الناحية.

وردد المشاركون خلال المظاهرة شعارات تندد بمجزرتي باريس الأولى والثانية، وتطالب بمحاسبة مرتكبي المجزرتين، بالإضافة إلى ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة ونضال المرأة ضد هجمات الإبادة، وتمجد شهيدات وشهداء المجزرتين، وسط رفعهم صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار.

ولدى وصولهم إلى أمام مبنى بلدية الشعب في الناحية، وقفوا دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار في الناحية، أمل الجلود، كلمة شجبت في مستهلها مجزرة باريس الأولى التي ارتكبت بحق المناضلات الكرديات الثلاثة، وقالت: "الرفيقة ساكينة جانسيز من أوائل النساء اللواتي انضممن إلى نضال وكفاح حزب العمال الكردستاني، وتم اغتيالها من قبل الدولة التركية في فرنسا".

ونددت أمل بالصمت الدولي وصمت الحكومة الفرنسية إزاء المجازر التي ترتكب بحق والكرد والنساء خاصة، وتابعت: "استمرت الدولة التركية بارتكاب المجازر بحق النساء من المناضلة ساكينة وصولاً إلى الشهيدات هفرين خلف وبارين كوباني".

واستذكرت في ختام حديثها جميع شهيدات حركة المرأة، وجددت العهد بمواصلة مسيرتهن حتى الرمق الأخير.

بدوره، أكد عضو مجلس ناحية تل كوجر، صالح الكنو على الدور الفعّال للمناضلات الثلاثة، وقال: "تمكنت الشهيدات الثلاثة من لعب دورٍ فعال في فضح سياسات دولة الاحتلال التركي الذي يسعى إلى القضاء على قضية المرأة الحرة".

تل براك

وخرج العشرات من أهالي ناحية تل براك وأعضاء المؤسسات المدينة والعسكرية في مظاهرة منددة بمجزرتي باريس الأولى والثانية، انطلقت من مدخل الناحية الغربي.

رفع المشاركون خلالها يافطات كتب عليها "بروح ونضال سارا وأفين سنقضي على القتلة والمجرمين "، إلى جانب رفع صور شهيدات وشهداء المجزرتين، وصور القائد عبد الله أوجلان، وسط ترديدهم شعارات "Jin, Jiyan, Azadî"، و "الشهداء أحياء لا يموتون".

وتوقفت المظاهرة أمام دوار الشهداء وسط الناحية، حيث ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بالناحية، سمية سطوف، كلمة نوهت من خلالها إلى المسيرة النضالية للشهيدة، ساكينة جانسيز، قائلةً: "ذات الشعر الأحمر والابتسامة الجميلة والشخصية القوية؛ والتي بدأت مسيرتها في البحث عن الحقيقة، وعدم الخنوع للعادات والتقاليد البالية".

وانتهت المظاهرة بالهتافات التي تحيي نضال شهيدات مجزرة باريس الأولى.

(كروب/ي م)

ANHA