المئات في مقاطعة قامشلو يعزون بالقيادية رابرين آمد عضوة مجلس رئاسة مؤتمر الشعب

توافد اليوم (2 آذار 2023) المئات من الأهالي وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية إلى مركز الشهيد باور لحركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية ديرك لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة دلال عزيز أوغلو (الاسم الحركي: رابرين آمد).

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء؛ ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، سلمى خليل، كلمة قالت فيها إن "الشهيدة رابرين ولدت ضمن عائلة وطنية محبة لثورة كردستان مقاومة للذهنية السلطوية، لذلك فإن الحديث حول الشهيدة صعب جداً، ولن تكفي الكلمات لوصف مسيرتها المكللة بالنضال".

مبيّنة أن "الشهيدة مثلت حقيقة المرأة المكافحة التي اتخذت من مقاومة سجن آمد في شمال كردستان وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، مبدأً لها".

وتابعت "الشهيدة رابرين كانت دوماً في الساحات وتعرّف بمشروع القائد أوجلان "الأمة الديمقراطية"، وتنظم النساء والمجتمع على أساسه، وتقود المرأة نحو العدالة وتحقيق حريتها".

واختتمت سلمى خليل حديثها "كان لنا نصيب أن نكون طلاباً للشهيدة رابرين التي كانت تقول (يجب أن نحرر المرأة من العبودية ونطورها وفق نهج الشهيدات)، ومن هنا نقول إن الانتقام للشهيدة رابرين عهد واجب على كافة النساء".

ألقى بعدها الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، "الشهيدة رابرين كانت قيادية ورمزاً للمرأة الحرة، لم تقبل قط بحياة العبودية، بل أصبحت قيادية بفدائها من أجل المجتمع الذي يعاني من الذهنية السلطوية ويتعرض للتهميش والإبادة".

واختتم طلعت يونس كلمته بالقول "مثلت الشهيدة رابرين روح الفداء في تنظيم المجتمع، وكان لها دور مهم وأساس في تنظيم المجتمع ضمن الكومينات ومجالس الشعب وتنظم الجميع حول كيفية إدارة نفسه بنفسه".

ومن ثم قرئت وثيقة الشهيدة رابرين آمد، وسلمت لأمهات الشهداء في ناحية ديرك، لتختتم مراسم عزائها بشعار "الشهداء خالدون".

(ك-ع/ س ر)

ANHA