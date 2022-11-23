خرج المئات من أهالي مدينة منبج وريفها، اليوم الأربعاء، في مظاهرة حاشدة تحت شعار "بروح شهداء ديرك، أهالي منبج ينتفضون ضد الفاشية التركية"، رداً على هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وشارك في المظاهرة إلى جانب الأهالي، أعضاء مؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، وممثلون عن الأحزاب السياسية في المنطقة، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وعضوات التنظيمات النسائية في المدينة.

رفع المشاركون يافطات كتب عليها "لا للصمت الدولي"، "بوحدة الشعوب سننتصر على الاحتلال التركي"، "لا للهمجية العثمانية"، وأعلام تمثل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في المنطقة.

انطلقت المظاهرة من دوار الميزان إلى الساحة العامة، لتتحول هناك إلى وقفة احتجاجية، تخللتها كلمات باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، وقوات الحماية المجتمعية، وتجمّع نساء زنوبيا.

وأشار الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي محمد خير شيخو، في كلمة له إلى "ما تشهده شمال وشرق سوريا من تصعيد عسكري تركي، وأن غايتها احتلال الأراضي السورية وإبادة شعب المنطقة، وإلى ما اقترفه على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة من جرائم بحق المواطنين".

وانتقد شيخو "القوى الدولية على تخاذلها عن تحمّل مسؤولياتها حيال ما تشهده المنطقة من جرائم ترتكبها تركيا بحق شعب شمال وشرق سوريا"، مؤكداً "أن شعب شمال وشرق سوريا سيصمد وسيفشل جميع مشاريع دولة الاحتلال التركي، عبر تكاتفه ومقاومته".

فيما استذكرت الرئيسة المشتركة لقوات الحماية المجتمعية، حياة السالم، عبر كلمة لها، شهداء ناحية ديرك الذين استشهدوا في القصف التركي على محطة تحويل الكهرباء في قرية تقل بقل، وقالت "نمر بمرحلة حرجه نتيجة تضارب وتشابك مصالح القوى الدولية مع بعضها البعض، وخيارنا في وجه كل ذلك المقاومة والصمود".

ولفتت من جانبها، الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا رويدا حنيظل، ما يسعى إليه أهالي شمال وشرق سوريا من سلام على عكس ما تسعى إليه دولة الاحتلال التركي من حرب وسفك للدماء، وقالت "كلنا اليوم، وبجميع أطيافنا وانتماءاتنا نقف صفاً واحداً أمام همجية الاعتداءات التركية البربرية التي لم تتوقف يوماً؛ لأننا نؤمن أن هذه الأرض أرضنا ولن نتخلى عنها".

وأضافت "لن ترهبنا طائراتكم ولا قذارتكم، ولن نصمت عن حقنا في الدفاع عن الأرض والوطن، ونقول للعثمانية الجديدة، أنتم من بدأتم عدوانكم وأنتم من يدنس أرضنا، ولكن لا تدرون خيباتكم ولا حجم استعدادنا للتضحية؛ لأننا سنكون أقوى من كل سلاح، لأننا صوت الحق كوننا نمثل أخوة الشعوب، فدماؤنا رخيصة في سبيل الدفاع عن الأرض".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي ترفض اعتداءات الاحتلال التركي على المنطقة، وتؤكد على المقاومة حتى آخر رمق، وأن أرض سوريا موحدة ولن تُقسم أو تُحتل.

(ش س/د)

ANHA