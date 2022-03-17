المئات في كوباني يتظاهرون تنديداً بالذكرى الرابعة لاحتلال مقاطعة عفرين

وحضر المئات من أهالي مقاطعة كوباني المنددين بالاحتلال التركي لمدينة عفرين التي مر على احتلالها أربعة أعوام على يد جيش دولة الاحتلال إلى ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني للمشاركة في المظاهرة.

ورفعت في المظاهرة أغصان الزيتون التي ترمز إلى السلام وتشتهر بها مدينة عفرين، وانطلقت المظاهرة من ساحة الشهيد عكيد صوب ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني مرددين الهتافات المطالبة بعودة المدينة لأهلها.

وحال وصول المتظاهرين إلى ساحة المرأة الحرة وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للرئيسة المشتركة لهيئة المالية في إقليم الفرات فرياز بركل نددت فيها بالاحتلال التركي لإقليم عفرين عام 2018.

وقالت فرياز بركل بأن "الشعب الذي كبر على فكر وفلسفة القائد لن يهزم، والحرب التي شنت على عفرين كانت لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية المتمثل بالإدارة الذاتية، وكانوا يعلمون بأن شعباً كبر على هذا الفكر لن تكسر إرادته لهذا احتلوا وشردوا أهلها وأحرقوا أرضها".

وناشدت في ختام حديثها شعب المنطقة للتسلح بالوعي لأنهم يتعرضون لحرب خاصة شرسة، وحثتهم للخروج إلى الساحات حتى تحرير كل شبر من الأرضي التي احتلتها تركيا.

وبدوره تحدث نائب الرئاسة المشتركة لجامعة كوباني وابن مدينة عفرين محمد رشيد وقال بأن "عفرين كانت أرضاً كردية، وكانت عائقاً بوجه المشاريع الاستعمارية، وساهم في غزو تركيا لها روسيا التي كان هدفها إعادة النظام السوري إليها ولكن تم احتلالها من قبل تركيا التي تعبث الآن بجغرافيتها وتوطّن فيها عوائل مرتزقتها أملاً منها في تغيير ديمغرافية المنطقة".

وأشار إلى أن "احتلال اعفرين كان وصمة عار على جبين العالم، فمع بدء الغزو التركي على عفرين صمت كل العالم، ولم يتحرك النظام السوري الذي كان دائماً يردد بأن عفرين جزء من الأراضي السورية، فواجه أبناء عفرين بصدورهم العارية الطائرات التركية ومدافعها لمدة 58 يوماً، وأعطوا العام درساً في التضحية والفداء".

واختتمت المظاهرة على وقع الصدى المتردد من حناجر المتظاهرين المطالبين بعودة عفرين لأهلها.

يذكر أن مدينة عفرين احتلت من قبل جيش دولة الاحتلال التركي في الـ 18 من آذار/ مارس عام 2018 وسط مقاومة أبداها أبنائها لمدة 58 يوماُ سميت بـمقاومة العصر.

(ن ك/ج)

ANHA