المئات في كوباني يدينون الهجمات الكيماوية ويوجهون رسائل الدعم للكريلا

واحتشد المئات من الأهالي كرداً وعرباً في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني وخرجوا في مظاهرة صوب ساحة المرأة الحرة تأكيداً على الدعم الشعبي للكريلا.

حمل المتظاهرون صور الشهداء الكريلا الذين طالتهم الهجمات الكيماوية التركية، إضافة إلى شعارات "شركاء الهجمات الكيماوية سيدفعون الثمن"، "الكريلا هم الشعب والشعب هم الكريلا"، "ضد الأسلحة الكيميائية هلموا إلى النفير العام من أجل الانتقام".

كما رددوا هتافات "تحيا مقاومة الكريلا"، كتعبير للدعم الشعبي لمقاتلي الكريلا الذين يخوضون معارك الدفاع عن جنوب كردستان منذ نيسان/أبريل الفائت في وجه هجمات الاحتلال التركي.

النضال سيتواصل حتى هزيمة الفاشية

وفي ساحة المرأة الحرة، ألقت الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، هبون محمد، كلمة قالت فيها إن الكريلا يدفعون حياتهم ثمناً لنعيش بكرامة على هذه الأرض ويتعرضون للهجمات بالأسلحة الكيماوية من جانب تركيا وبدعم من دول الناتو.

وشددت هبون محمد على ضرورة رفع وتيرة النضال والدعم المقدم لمقاتلي الكريلا، مؤكدة أن المستوى الحالي غير كاف.

فيما قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح نوح، في كلمة ألقاها إن الاحتلال فشل بجميع أنواع هجماته القذرة والوحشية حتى وصل لاستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد مقاتلي الحرية.

وأشار نوح إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الاحتلال التركي الأسلحة المحرمة دولياً، وأكد أن الاحتلال ومهما فعل سيواصل الكريلا خوض النضال حتى هزيمة الفاشية التركية.

وشدد على ضرورة أن يلتف الشعب حول مقاتليه لتحقيق النصر.

تركيا لن تستطيع كسر إرادة الشعب

من جانبه، قال فردون خليل متحدثاً باسم عائلة الشهيد أردال بستا، الذي استشهد مع 16 من رفاقه في الأسابيع الأخيرة نتيجة الهجمات الكيماوية، وهو من أهالي قرية قره موغ شرق مدينة كوباني، إن تركيا لن تستطيع كسر إرادة الشعب مهما صعدت هجماتها.

وأضاف: "لجوء تركيا إلى استخدام الأسلحة الكيماوية يظهر أن دولة الاحتلال لا تقوى أبداً على مواجهة الكرد والكريلا وجهاً لوجه".

وأكد أن رأسهم مرفوع باستشهاد الشهيد أردال بستا "الذي ضحى بروحه دفاعنا عنا وعن كردستان".

وفي كلمة لها، حيّت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، المحتشدين في ساحة المرأة الحرة، وقالت: "الكرد ليسوا كما السابق، الشعب الكردي شعب مقاوم".

وأضافت: "علينا في شمال سوريا وأجزاء كردستان الأربعة أن نهدي أبنائنا إلى الثورة، لأنها قضيتنا الوجودية، ولنستطيع العمل من أجل كري سبي وسريه كانية وعفرين".

وفي ختام الفعالية، هتف الحضور باسم الكريلا وشعار "تموت الخيانة".

(ج م/د)

ANHA