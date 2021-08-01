المئات في كركي لكي ينددون بالاحتلال التركي وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني

وشارك المئات من أهالي ناحية كركي لكي في مظاهرة للتنديد بهجوم الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK على مقاتلي الكريلا في منطقة خليفان مما أسفر عن استشهاد 3 مقاتلين كريلا، بالإضافة لاستنكار الهجوم التركي على باشور كردستان.

وبدأت المظاهرة من ساحة الشهيد خبات ديرك، وجابت الشارع الرئيس للناحية وخلاله هتف الأهالي بالشعارات المنددة بممارسات PDK.

وتوقف المشاركون وسط الناحية ومن ثم القى باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي قهرمان محمد كلمة قال فيها" عدونا يسعى إبادتنا بكافة السبل"، وأضاف "لكننا سنقاوم وسننتصر".

وتابع حديثه بالقول" تركيا تسعى لافتعال اقتتال داخلي عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني وهجوم قوات الحزب على الكريلا دليل على ذلك".

وأكد محمد تمسك الشعب بمساندة مقاومة الكريلا " الكريلا هي وجودنا هم المقاتلون الذين يضحون من أجل كردستان ".

وانتهت المظاهرة بالشعارات التي تمجد الشهداء وتندد بممارسات PDK.

(ك ع/م)

ANHA