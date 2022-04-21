تنديداً بالهجمات التي تشنها الدولة التركية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، نظم مؤتمر ستار تظاهرة تحت شعار " تسقط كل المؤامرات الدولية والخيانات البرزانية.. والنصر لمقاومة الكريلا ".

وتجمع المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وقوى الأمن الداخلي للمشاركة في التظاهرة أمام قاعة الاجتماعات الكائنة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

وحمل المتظاهرون أعلام قوات الدفاع الشعبي وصور شهداء الكريلا وصور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كتبت عليها "الكريلا شعب، والشعب هنا"، "فلتحيا مقاومة الكريلا"، "الكريلا كرامتنا"، "تحيا مقاومة زاب آفاشين متينا"، "لا للمؤامرات الدولية والخيانات البرزانية".

وجابت التظاهرة شوارع الحي الرئيسية وسط ترديد الشعارات التي تدين خيانة حزب الديمقراطي الكردستاني "لتموت خيانة حزب الديمقراطي الكردستاني"، وتُحيي مقاومة الكريلا، وصولاً إلى دوار كولي سلمو الكائن في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

وبدأت التظاهرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لتضحيات الشهداء، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار آمنة خضرو كلمة، استهلته بإدانة واستنكار هجمات الدولة التركية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع".

طالبت آمنة المجتمع الدولي محاسبة المجرمين وقالت: "الكريلا يقودون ملحمة تاريخية في قمم الجبال ويُحاربون لأجل الإنسانية والإنسان، والقضية الكردية على محافل الاعتراف الدولي، ولهذا تتكاتف الدول الإمبريالية من أجل صد هذه الطموحات".

أشارت آمنة إلى نهج الخيانة الذي يتبعه الحزب الديمقراطي الكردستاني وقالت: "الدول الرأسمالية قطعت أوصالنا في اتفاقية سايكس بيكو وما زالت هذه الاتفاقية قائمة، وأخطر من يشن هذه الحرب على الشعب الكردي هي العائلة البرزانية".

أكدت آمنة على أن أقوى من يُدافع عن مشروع الأمة الديمقراطية هم الكريلا وقالت: "الكريلا هم من يقاتلون من أجل حرية الشعوب المضطهدة على مبدأ نهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي ينادي بأخوة الشعوب".

بدورها، قالت سلطان محمد باسم أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية أن الهجمات التي تشنها الدولة التركية والخيانة التي تتخذها حزب الديمقراطي الكردستاني ليست بالجديد وإنما منذُ القديم ولا زالت قائمة إلى يومنا هذا.

بينت سلطان سياسة الدولة التركية وقالت: "الدولة التركية تستخدم حزب الديمقراطي الكردستاني درعاً لها في شن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع وتتخذه شريكاً له في تصفية حركة حرية كردستان".

أكدت سلطان على أن الدولة التركية ستنهزم أمام مقاومة الكريلا وقالت: "مهما حاولت الدولة التركية كسر إرادتنا وهزم قواتنا لن تُحقق ذلك، ونحنُ بالسير على خطى الشهداء سنحقق النصر ونلحق الهزيمة بأعدائنا".

(م)

ANHA