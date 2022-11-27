المئات في حلب يشيّعون جثمان الشهيد كلهات عفرين

انطلق موكب التشييع من أمام مشفى ياسين الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات "الشهداء خالدون"، وصولاً إلى مزار شهداء مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وكان الشهيد أورهان شيخو (الاسم الحركي كلهات عفرين)، قد ارتقى شهيداً إثر هجوم لدولة الاحتلال التركي على تل تمر في 23 الشهر الجاري.

بدأت المراسم بعرض عسكري، ثم ألقى القيادي في وحدات حماية الشعب، شرفان عفرين، كلمة أشار قال فيها: "هذا اليوم مبارك ومقدس، إنه يوم تأسيس حزب العمال الكردستاني، والمقاتل كلهات نال شرف هذا اليوم بشهادته".

وتابع بالقول: "ثورتنا تحارب ضد كل المخططات الاحتلالية والمحتل التركي، والشهيد كلهات انضم إلى هذه الثورة منذ بدايتها وشارك في حملات التحرير من عفرين إلى حي شيخ مقصود ونال مرتبة الشهادة في تل تمر".

أكد شرفان "في سبيل حماية الوطن والدفاع عنه سنقدم الشهداء ولن نهاب العدو، ولن نقبل بغير وطن حر ديمقراطي والعيش بكرامة، نتيجةً لتضحياتنا".

مشدداً على ضرورة رفع وتيرة النضال في هذه المرحلة، بقوله: "علينا جميعاً أن نحارب ضد الاحتلال التركي، ونحمل على عاتقنا مسؤولية تحرير وطننا، فلا مجال للتراجع، علينا أن نستغل الفرص ونخطو خطواتنا نحو الأمام".

أما الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء روشن محمد فحيّت نضال الشهيد كلهات، ومضت في حديثها مؤكدة أن إرادة الشعب لن تنكسر مهما حاولت الاحتلال التركي وقالت: "الهجمات لن تضعفنا بل نزداد قوة وعزيمة لنيل الحرية، وأن وقت الانتقام قد حان"، وعاهدت بالسير على خطا الشهداء وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

ألقت بعدها والدة الشهيد كلهات، زينب حج مسلم، كلمة، قالت فيها: "ولدي ضحى بنفسه لأجل الوطن. إنه شهيد أجزاء كردستان الأربعة. هو أقسم على النضال من أجل تحرير عفرين والمناطق المحتلة، وأنا من دعمت ولدي بمسيرته فقاتل في جميع حملات التحرير".

وأضافت قائلة: "الشهادة كرامة، اليوم نتعرض للحرب وقدمنا الآلاف من الشهداء لذلك علينا ألا نتراجع، نحن عوائل الشهداء علينا أن نكون أهلاً لتضحيات أبنائنا الشهداء ونكمل مسيرتهم".

فيما بعد قرأت عضوة لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي، زيلان شيخو، وثيقة الشهادة ليتم تسليمها إلى ذويه.

وفي ختام المراسم وري جثمان الشهيد كلهات عفرين في مزار مقاومة شهداء حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

(ن ش/س ر)

ANHA