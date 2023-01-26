المئات في ديرك يعزون بمواطن استشهد جراء هجوم جوي للاحتلال التركي

توجه المئات من أهالي نواحي كركي لكي وديرك وجل آغا وتل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو، إلى خيمة عزاء الشهيد عبد الرحمن هسام في قرية كهنيا دريج التابعة لمنطقة كوجرات بديرك، لتقديم واجب العزاء لذويه.

واستشهد عبد الرحمن هسام أول أمس الثلاثاء، متأثراً بإصابته بشظية في الرأس، جراء استهداف مسيّرة للاحتلال التركي لسيارة على طريق قامشلو-ديرك، في مفرق قرية معشوق، بالقرب من استراحة "آري"، في 18 كانون الثاني الجاري.

تحت الخيمة بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، سعاد شاويش، كلمة أشارت فيها إلى أن الشعب في شمال وشرق سوريا والمرأة حققوا انتصاراً بفضل دماء الشهداء، منوهة بأنه على جميع المكونات توحيد صفوفها ومواجهة الاحتلال التركي.

من جهته قال الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك محمد عبد الرحيم، في كلمة ألقاها تحت الخيمة "إن حركة الحرية بدأت بالشهادة وستنتصر بالشهادة، لذلك لابد أن نقاوم على خطى الشهداء لتحقيق النصر وكسر كل المخططات الدولية والتركية التي تستهدف مكتسبات الشعوب في شمال وشرق سوريا".

لتنتهي مراسم العزاء بشعارات "عاشت مقاومة روج آفا"، و "الشهداء خالدون".

(ك-ع/ س ر)

ANHA