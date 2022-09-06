المئات في عين عيسى يخرجون بمسيرة مطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

ونظمت المسيرة التي شارك فيها المئات من أهالي ناحية عين عيسى ومهجري مقاطعة كري سبي المحتلة، من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كري سبي بإقليم الفرات.

تجمع المشاركون في المسيرة عند دوار الانضباط العسكري حاملين يافطات كتب عليها "الحرية للقائد عبد الله أوجلان" ورافعين صوره.

ورددوا خلال مسيرتهم شعارات تطالب بحرية القائد من قبيل "لا حياة بدون القائد"، و "الحرية للقائد"، و "تحيا مقاومة الشعوب".

عند الوصول إلى دوار الشهيد جودي وسط الناحية، ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كري سبي، صبري نبو، كلمة ندد فيها بالعزلة التي تفرضها الدولة التركية الفاشية على القائد عبد الله أوجلان منذ حوالي 24 عاماً في جزيرة إمرالي.

مبيناً أن تركيا بفرضها لهذه العزلة تنفذ مخططات الدول الاستعمارية والمعادية للحرية والسلام الذي عمل القائد جاهداً لتحقيقهما.

وأضاف نبو أن الدولة التركية تهاب فكر القائد وأيديولوجيته الرامية إلى تحرير الشعوب، وتطبيقها على أرض الواقع كونها تؤثر على السياسة القمعية والشوفينية التي تنتهجها السلطات التركية.

وختم نبو حديثه بتأكيده على أنهم متسلحون بأيديولوجية وفكر القائد أوجلان، وأنهم بروح النضال والمقاومة سيكسرون العزلة المفروضة عليه، ويحطمون المخططات المعادية لشعوب المنطقة.

لتنتهي المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان.

(د)

ANHA