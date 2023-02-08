المئات في الطبقة: سنناضل من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة الطبقة، اليوم الأربعاء، مظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد أوجلان 15 شباط 1999.

شارك فيها المئات من الأهالي، بالإضافة إلى أسر الشهداء وأمهات السلام، وجرحى الحرب، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في الطبقة وريفها.

انطلقت المظاهرة من ساحة الحي الأول شمالي المدينة، وسط رفع المشاركين صور القائد أوجلان، ويافطات كُتب عليها "بنضال الشعوب سنحطم نظام إمرالي"، "نعم لحرية القائد أوجلان.. لا.. لا للمؤامرة الدولية على القائد"، وسط ترديد شعارات "تسقط المؤامرة الدولية" و"نعم لحرية القائد"، و" لا للاحتلال التركي".

لدى وصول المتظاهرين إلى دوار ميسلون في الحي الثاني، وقفوا دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقي بيان باسم مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، من قِبل الإداري في المجلس، محمد الشيخ، وجاء فيه:

"على الرغم من مرور 24 على المؤامرة، ما يزال قائد الإنسانية أسيراً، ويلاقي أبشع أنواع التعذيب الممنهج بحقه في مخالفة لجميع الأنظمة والقوانين الدولية"، مبيّناً أن "اعتقاله وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء".

تابع البيان: "ألم يحن الوقت ليكون القائد بين أهله وشعبه، يجب على العالم أن يتخذ موقفاً حيال هذا العمل المنافي للأخلاق والإنسانية".

مطالباً "القوى الدولية والأمم المتحدة وجميع الشرفاء بالعمل من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد".

وشدد البيان في ختامه، "باقون على عهد القائد وفكره وعلى نهجه سائرون، سنبقى ندافع عن أفكاره ومبادئه، وسنناضل من أجل حريته؛ لأنه علمنا معنى الحياة ورسم لنا درب الحرية والخلاص".

(ع ص/ف)

ANHA