شارك في المسيرة المئات من أهالي مدينة الطبقة وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر، وإلى جانبهم أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، اضافةً لممثلين عن المؤسسات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي، وعضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا وحزب سوريا المستقبل في الطبقة.

المسيرة انطلقت من أمام مركز الثقافة والفن في الطبقة، رفع المشاركون خلالها يافطات حملت شعارات "سُحقاً لإرهابكم ولإجرامكم، أمام الصمت الدولي الذي يقتل الشعب السوري"، و"يسقط النظام التركي الفاشي، وتسقط هجماته الإرهابية".

وردد المشاركون هتافات "تعيش مقاومة القائد أوجلان" و"يسقط المحتل التركي"، و"تعيش قوات سوريا الديمقراطية".

ولدى وصول المسيرة إلى مركز حركة الطلبة الديمقراطيين في الحي الثاني وسط المدينة، وقوف الحضور دقيقة صمت على أرواح الشهداء، من ثم ألقى الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في الطبقة، محمود اليتيم، بياناً للرأي العام، وجاء في مستهله:

"لم يعد يخفى على العالم أجمع الطبيعة الاجرامية للنظام التركي ممثلاً بحزب العدالة والتنمية ومرتزقته من السوريين الذين باعوا ضمائرهم مقابل حفنة من الدراهم الصدئة".

وأشار "دولة الاحتلال التركي التي صقلت إجرامها هذه المرة من خلال استهدافها لمنشآت الحيوية والبنى التحتية المسخرة لخدمة الأهالي".

وأوضح البيان "استهدفت دولة الاحتلال التركي، القوات الأمنية والعسكرية التي وصلت الليل مع النهار لحماية العالم أجمع وليس سورية فقط من خطر تنظيم داعش الإرهابي. بدا ذلك جلياً من خلال استهداف مراكز حماية مخيم الهول الذي يأوي الآلاف من مرتزقة داعش".

وأردف "نقول للعالم أجمع أن الإرهاب واحد ومصدره واحد ألا وهي الدولة التركية التي استقطبت الآلاف من المرتزقة من شتى أصقاع الأرض منذ بداية الأزمة السورية ودربت على أراضيها وقدمت لهم كافة أشكال الدعم اللوجستي وفتحت حدودها لهم ليدخلوا الى سوريا ويعثوا فيها فساداً وتقتيلاً وتدميراً بأهلها، وصدّرت الإرهاب الأسود الى العالم أجمع بعد ذلك".

البيان استنكر استمرار الجرائم التركية بحق الشعب السوري وعلى الأرض السورية وأكد "أننا صامدون وسنقاوم الاحتلال التركي ونتصدى لشتى الهجمات، جوية كانت أم برية، فسلاحنا العزيمة وذخيرتنا الإصرار والتآخي بين الشعوب".

(ع ص/خ)

ANHA