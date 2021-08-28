المئات في الرقة يطالبون بالاعتراف بالإدارة الذاتية

وشارك في المسيرة المئات من أهالي الرقة والمؤسسات المدنية والعسكرية، ومكاتب حزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة وريفها ومدينة الطبقة.

وبعد تجمع المشاركين على مدخل جسر الرقة القديم، انطلقت المسيرة باتجاه الكورنيش الجنوبي حاملين يافطات كتب عليها "من أجل ديمقراطية تعددية لامركزية" الإدارة الذاتية تمثلنا" بالإضافة إلى إعلام ورموز حزب سوريا المستقبل وعوائل الشهداء، وإطلاق هتافات تطالب بالاعتراف بالإدارة الذاتية.

وتوقفت المسيرة أمام مبنى الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا في الرقة، وألقي بيان للرأي العام العالمي، وقُرئ من قبل الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داوود.

وأشار البيان إلى السبب الرئيس للأزمة في سوريا "إن جوهر الأزمة السورية هو النظام الحاكم في سوريا وعقليته السلطوية والاستبداد الجائر على شعوب سوريا، والذي قام بسحق تطلعات الشعب السوري في الديمقراطية والعدالة والمساواة وتغييب الهوية الوطنية".

وحمّل البيان" النظام السوري المسؤولية الكبرى في ما آلت إليه الأوضاع في سوريا، من دمار وتمزق في نسيجه الاجتماعي، فالأساسيات المبنية على منع الحريات وطرح الآراء وتجاهل المكونات السورية، من صنع القرار أدت إلى تحول المواطن السوري إلى آلة مسيّرة بيد الأجهزة الأمنية ومؤسسات السلطة في مقابل حب الفرد وتسلط الحزب الواحد".

وأكد البيان أن الإدارة الذاتية تمثل الحل للأزمة القائمة في سوريا "تمكنت القوى السياسية والاجتماعية في شمال وشرق سوريا من تفادي هذه الأزمة والدخول في صراعات طائفية أو عرقية مستلهمة قيم التاريخ من التعايش المشترك، وتمكنت من تشكيل الإدارات المدنية والعسكرية والسياسية والمشتركة، واستطاعت طرد الفصائل المتطرفة وأهمها كانت داعش، لتصبح نموذجاً وأملاً لكل السوريين بعد الحرب التي طالت، وكان مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية التي يمكن أن تثبت في كل لحظة وكل وقت أن تشكل نواة حل هذه الأزمة السوريا".

وأشار البيان إلى قدرة الإدارة الذاتية "على مواجهة كل التحديات التي تواجهها على جميع الأصعدة، ورغم الحصار عليها والتدخل من كافة الجهات للضغط عليها وإفشال مشروعها ولكنها أثبتت وجودها في المنطقة".

وطالب البيان المجتمع الدولي والتحالف الدولي ومجلس الأمن وكل الدول المعنية بالشأن السوري "الاعتراف بالإدارة الذاتية، هذه الإدارة التي تمثل تطلعات الشعب السوري".

وأكد البيان على وحدة الأراضي السورية "رافضاً كل التوجهات التقسيمية، والإدارة الذاتية تدعو لوحدة الأراضي السورية، وليست انفصالية كما تتهمها القوى الأخرى كالنظام السوري والاحتلال التركي".

واختتم البيان بالقول "إننا سوريون، أبناء شمال وشرق سوريا، بحزب سوريا المستقبل، بكافة أطيافنا ومكوناتنا، نقول من هذا المكان أن الإدارة الذاتية تمثلنا، وندعو لإشراك الإدارة الذاتية في كافة المحادثات التي تجري لحل الأزمة السورية، وبدون ممثل لثلث الشعب السوري لا حل للأزمة السورية، ونعمل في حزب سوريا المستقبل على ترسيخ مشروع الإدارة الذاتية التي تحقق تطلعات الشعب السوري".

(أع/م)

ANHA