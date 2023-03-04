المئات في الحسكة يتوافدون إلى خيمة عزاء القيادية رابرين آمد والكريلا سرحد حسكة

نصب مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة اليوم (4 آذار) خيمة عزاء مركزية لعضوة مجلس رئاسة مؤتمر الشعب، القيادية دلال عزيز أوغلو (الاسم الحركي رابرين آمد) التي استشهدت في 17 حزيران 2022، ومقاتل الكريلا إسماعيل حسن إبراهيم (الاسم الحركي سرحد حسكة) الذي استشهد في متينا 2 شباط المنصرم، وذلك في حديقة القائد آبو في حي الناصرة بمدينة الحسكة

علقت في الحديقة صور الشهداء والأعلام العسكرية، لتبدأ المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ألقيت بعدها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة، ألقتها الإدارية روجدا أحمد، والتي تمنت في الصبر والسلوان لذوي الشهداء، وأشارت إلى المقاومة البطولية لقوات الكريلا التي تقابلها بالهجمات الوحشية حتى بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.

وأضافت "هذه الهجمات التي تستهدف الكريلا وتسببت باستشهاد عدد منهم كانت بمشاركة وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي منع إيصال الأقنعة الواقية لجبال كردستان".

لتستذكر في حديثها الشهيدة رابرين آمد قائلةً "الشهيدة رابرين كانت إحدى قائدات حركة التحرر الكردستانية ومن الثائرات اللواتي وقفنا مع القائد وعملنا معه، كما كانت إحدى الرموز التي ناضلت في سبيل حرية المرأة".

ألقت بعدها الإدارية في مجلس مقاطعة الحسكة فيدان سيدو كلمة استذكرت في بدايتها جميع شهداء كردستان في شخص الشهيدة رابرين آمد.

وأضافت "ناضلت الشهيدة رابرين منذ أكثر من 30 عاماً في جبال كردستان وأجزائها الأربعة، واتخذت مكانها ضمن نضال حرية المرأة، وبهذه الفلسفة بنت الآلاف من المناضلين الذين باتوا يناضلون على دربها".

كما ألقيت كلمة من قبل القيادية في قوات سوريا الديمقراطية، ريفين كوباني، وقالت: "نمر بمرحلة عصيبة، حيث تتعرض مناطقنا وشعبنا لهجمات شبه يومية".

وزادت "نحن لا ننكسر بشهدائنا إنما نزداد قوةً وجسارة في المضي قدماً على دربهم وعلى خطاهم".

ولفتت قائلةً "الشهيدة رابرين آمد بدأت برفقة القائد واستمرت لأكثر من 30 عاماً في نضالها لتحقيق الحرية للشعوب المضطهدة وحرية المرأة، ومن أجل بناء مجتمع حر وديمقراطي، لذلك أعدائنا يخافون من المرأة الحرة والأمة الديمقراطية، ودائماً ما يستهدفون المرأة في كل مكان؛ أوروبا، وجبال كردستان وأجزائها الأربعة".

عن الشهيد سرحد حسكة قالت القيادية ريفين: "كان باحثاً عن حرية شعبه وارتقى شهيداً لحماية كرامته وتحقيق آمال رفاقه الشهداء".

معاهدة الشهداء بالسير على خطاهم حتى تحقيق مبتغاهم.

ومن ثم قرئت وثيقة الشهيد سرحد من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة روجدا أحمد، ليتم تسليمها لذويه.

من جهته عبّر عم الشهيد سرحد، لقمان إبراهيم، عن اعتزازهم بشهادة ابنهم، وقال إن هدف الشهيد كان تحرير شعبه من الاضطهاد والسير على درب شهداء كردستان والقائد أوجلان، معاهداً بالسير على درب الشهيد حتى تحقيق الهدف الذي استشهد من أجله، لتختتم المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتدعو للمقاومة.

هذا ولا تزال وفود المعزين تتوافد إلى الخيمة التي من المقرر أن ترفع في الساعة 16:00.

(م ح)

ANHA