تستمر المظاهرات في شمال وشرق سوريا ضد الاحتلال التركي وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

في هذا السياق وتنديداً بهجمات الإبادة لدولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، خرج اليوم، المئات من عضوات اتحاد المرأة الشابة في مدينة الحسكة، بمشاركة أسر الشهداء، والمئات من أهالي المدينة، وممثلين عن الأحزاب السياسية، في مظاهرة حاشدة، تحت شعار "مقاومة زاب ومتينا وآفاشين، ستكون ذروة الانتصار".

انطلقت المظاهرة من دوار سينالكو، وسط المدينة، وتوجهت إلى حديقة القائد أوجلان في حي الناصرة، مرددين الشعارات التي تدين خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني "الموت للخونة"، "لا لخيانة PDK"، وشعارات تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي "لتحيا الكريلا"، "لتحيا مقاومة زاب"، "عاشت مقاومة متينا"، "عاشت مقاومة آفاشين".

كما رفع المشاركون صور القائد أوجلان، وصور الشهداء، وأعلام اتحاد المرأة الشابة، ويافطات كتب عليها "مقاومة زاب ومتينا وآفاشين، ستكون ذروة الانتصار".

تحولت المظاهرة إلى وقفة جماهيرية تضامنية مع مقاومة قوات الدفاع الشعبي، أمام حديقة القائد أوجلان.

وبعد وقوف المشاركين دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ألقيت كلمتان؛ كلمة لاتحاد المرأة الشابة في الحسكة، والثانية لمؤتمر ستار.

ألقت الإدارية ميديا عبد الرحمن الكلمة باسم اتحاد المرأة الشابة، وفيها أكدت أن حركة الشبيبة الثورية السورية، ومن ضمنها اتحاد المرأة الشابة تقف وتساند قوات الدفاع الشعبي المدافعون عن حرية الشعوب، وقالت: "هدف دولة الاحتلال التركي من شن هجماتها على مناطق الدفاع المشروع بمشاركة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، هي محاولة إبادة الشعوب والقضاء على المكتسبات التي حققتها".

وأكدت ميديا عبد الرحمن، أنهم سيحاربون إلى جانب مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، ضد دولة الاحتلال التركي وضد هجماتها التي تستهدف الشعوب الكردستانية على امتداد كردستان، مختتمة كلمتها بالقول: "الهجمات على الكريلا، تعني استهداف عموم الشعوب الكردستانية، لأن الكريلا هي وجودنا، وعلينا أن نحمي وندافع عن أنفسنا".

فيما أكدت الإدارية في مؤتمر ستار بمدينة الحسكة، وصف شموط، خلال الكلمة التي ألقتها باسم مؤتمر ستار، أن الهجوم بكافة الوسائل، على مناطق الدفاع الشعبي هو محاولة لإبادة شعوب المنطقة عامة، والشعب الكردي خاصة.

ودعت وصف شموط الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، إلى العودة عن خيانته؛ لأن ما تشهده مناطق الدفاع المشروع هو معركة الوجود أو اللا وجود، مؤكدةً أنهم من جهتهم مستمرون في وقوفهم إلى جانب قوات الدفاع الشعبي ضمن هذه المعركة، وإلى جانب المدافعين عن كردستان وأرضها المتعطشة للحرية".

لتنتهي المظاهرة بترديد المشاركين لشعارات تندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، وتحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي.

(بـ ر/أم)

ANHA