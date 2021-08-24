المئات في الفرات ومنبج  يؤكدون دعمهم للإدارة الذاتية في مواجهة الهجمات التركية

وتحت شعار "الإدارة الذاتية تمثلني"، خرج المئات من أهالي إقليم الفرات ومنبج في مسيرة دعا إليها حزب سوريا المستقبل فرع منبج، وذلك دعماً للإدارة الذاتية في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها من جهات عدة ولاسيما من جانب الاحتلال التركي.

وانطلقت المسيرة من مفرق صرين وصولاً إلى ساحة قريبة من جسر قره قوزاق، الذي يصل ضفة الفرات الشرقية بالغربية، جنوب مدينة كوباني.

وردد المشاركون شعارات "نعم للعيش المشترك". "نعم لمشروع الأمة الديمقراطية". "نعم لوحدة الشعوب".

ولدى وصول الأهالي، وقف الحشد دقيقة صمت استذكارا لأرواح الشهداء، ثم ألقى مساعد الأمين العام لحزب سوريا مستقبل أحمد سلطان كلمة تحدث فيها عن تحول مسار الثورة السورية على يد "الائتلاف السوري" وتركيا، وتشكيل مجموعات مرتزقة تعمل لصالح تركيا لاحتلال بعض مناطق من سوريا.

وأضاف سلطان متحدثاً عن التحولات التي أحدثتها ثورة شعب شمال وشرق سوريا في خضم الأزمة السورية وقال بأن: "ثورة كوباني كانت ثورة كبرى لأنها استطاعت أن تقاوم في وجه داعش وذلك بالإرادة والإصرار".

وفي سياق حديثه عن الهجمات التركية الأخيرة التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا، حمّل أحمد سلطان" الضامن الروسي مسؤولية ما يحصل من هجمات ومجازر يرتكبها الاحتلال التركي".

وطالب سلطان الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع الملف السوري في أولويات سياستها وأن ترسل مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، كما طالب تركيا بالتوقف عن حبس حصة السوريين من نهر الفرات.

(ج ع/ج)

ANHA