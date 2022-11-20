المئات في عامودا يتظاهرون تنديداً بهجمات دولة الاحتلال وصمت القوى الدولية

تجمع المئات من أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو عند ساحة المرأة الحرة وسط الناحية وهم يحملون صور القائد عبد الله أوجلان وحزب العمال الكردستاني.

ردد المتظاهرون الذي حملوا يافطة كبيرة تحمل شعار المظاهرة ""بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة" شعارات تندد بوحشية الدولة التركية الفاشية وصمت القوى الدولية.

في ساحة الشهيد جهاد وسط عامودا، توقف المتظاهرون، وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، طلعت يونس كلمة ندد فيها بالهجمات التركية.

وقال يونس: " تستمر الدولة الاحتلال التركية والفاشية في هجمات الإبادة بحق كافة الشعوب ومكونات في شمال وشرق سوريا وشنكال وجنوب كردستان، وآخرها الهجمات المستمرة منذ أمس على مناطقنا".

وعدّ يونس أن ازدياد حدة الهجمات "هو دليل عن فشلها (تركيا) في سياساتها."

وأوضح يونس أن" الهدف الرئيسي من هذه الهجمات هو إبادة الشعوب وضرب مشروع الإدارة الذاتية وأخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا، وكسر إرادتها".

وأكد يونس" لكن كما فشلوا سابقا، سيفشلون الآن، وذلك بوحدة الشعوب وتكاتفها حول إدارتها وقواتها العسكرية."

كما شجب يونس صمت القوى الدولية، وعلى وجه الخصوص روسيا والتحالف الدولي، وقال:" الشعوب التي واجهت داعش والقوات التي حمت الانسانية من وحشية داعش، تهاجم امام أعينهم وتباد، وهذا الصمت دليل على انهم شركاء في هذه الهجمات والإبادات."

وفي الختام أكد طلعت يونس على أن "المرحلة هذه هي مرحلة المقاومة والنضال، وهجماتهم لن تثني شعوب في شمال وشرق سوريا عن النضال وفق مشروع الامة الديمقراطية"، وتابع " لا خيار امامنا سوى النضال وفق نهج حرب الشعب الثورية".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات" الشهداء خالدون، يسقط الاحتلال والفاشية، نعم لوحدة الشعوب، المقاومة حياة"

(خ ع/م)

ANHA