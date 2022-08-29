المئات في عامودا يتظاهرون ضد هجمات الاحتلال التركي ويتعهدون بمواصلة المقاومة

خرج المئات من أهالي ناحية عامودا والقرى المحيطة بها برعاية معلمي هيئة التربية والتعليم، في مظاهرة حاشدة ضد هجمات جيش الاحتلال التركي وتهديداته على المنطقة.

انطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة نحو ساحة الشهيد جهاد، رفع فيها المتظاهرون صور الأطفال الذين استشهدوا وأصيبوا جراء هجمات الاحتلال التركي وقصفه الوحشي.

ألقيت خلال المظاهرة كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، ألقاها زيور علي، وأدان في مستهل كلمته احتلال الدولة التركية، وقال: "في أمثلة نادر في العالم كله، وعلى الرغم من كل الهجمات والاحتلال والدمار والمعاناة تناضل روج آفا وشمال وشرق سوريا إلى جانب قواتها العسكرية بروح حرب الشعب الثورية، وتحمي مناطقها منذ سنوات. لقد وصلت فاشية واحتلال أردوغان إلى مستوى قتل الأطفال والنساء والشيوخ بشكل وحشي أمام أنظار العالم أجمع".

أضاف زيور علي "تهاجمنا الدولة التركية في أجزاء كردستان الأربعة وتقتل أطفالنا. إذ تستهدف هذه الهجمات الشخصيات الريادية والقيادية للمجتمع على وجه الخصوص. عدا فلسفة القائد آبو وفكره فقد أزيل في العالم شيء اسمه حقوق الإنسان. وهذا الفكر ضمان حماية القيم الإنسانية وقيادة الإنسانية جمعاء".

اختتم زيور علي كلمته بالقول: "ما يتطلب منا فعله اليوم هو تقوية أنفسنا على جميع الصعد، والنضال على مدار 24 ساعة، وهزيمة سياسة الدولة التركية وحلفائها. وعلى شعبنا النضال والمقاومة بروح حرب الشعب الثورية بكل قوته".

لتنتهي المظاهرة بشعارات "تموت الخيانة".

(س ر)

ANHA