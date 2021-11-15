المديرية العامة للمحروقات توضح أسباب تأخر توزيع مازوت التدفئة في بعض مناطق الجزيرة

يشتكي مواطنون من إقليم الجزيرة من عدم حصولهم على الكمية المخصصة لهم من مازوت التدفئة، وتأخر توزيعها عليهم مع قدوم فصل الشتاء.

هذا، وتعتمد آلية التوزيع التي تعمل عليها مديرية المحروقات على تقسيم الكمية على دفعتين، 220 لتراً في كل دفعة، وبسعر مدعوم 19700، في حين وزعت المديريات الفرعية في الأقاليم التابعة للإدارة الذاتية حتى الآن 186 مليون و866 ألف و20 لتراً من مخصصات مازوت التدفئة، بموجب بطاقات وزعتها المديرية عبر لجانها.

وبحسب سجلات مديرية المحروقات، فقد بلغت الكمية الصادرة لإقليم الجزيرة حتى الآن 67 مليون و744 ألف و820 لتراً من مادة مازوت التدفئة.

الرئيس المشترك للإدارة العامة للمحروقات في شمال شرق سوريا، صادق الخلف، قال "إن بعض الإدارات وزعت دفعتين، والبعض منها انتهت من الدفعة الأولى وباشرت الثانية، وبعض المناطق الأخرى لم توزع أبداً في الفترة الماضية وتم إيقافها، وبشكل خاص مناطق الجزيرة، وذلك بسبب توزيع مخصصات مازوت التدفئة على القطاع الزراعي للموسم الصيفي".

هذا، وتسبّب حبس تركيا لمياه نهر الفرات وخفض منسوب تدفقه نحو الأراضي السورية بالخلل في عمل محطات توليد الطاقة الكهربائية المعتمدة على المياه، وعن هذا تابع الخلف "بعض الإدارات تحتاج إلى توليد الطاقة الكهربائية، وذلك بسبب حبس تركيا لمياه نهر الفرات، لهذا أُجبرت بعض الإدارات على السحب من كميات مازوت التدفئة وتوزيعها على المنشآت الصناعية لدعمها، إلى جانب تقوية الجانب الاقتصادي الذي يعتمد أغلبه على الكهرباء، والتي تُدار على المحركات وتحتاج إلى استهلاك كميات كبيرة من مخصصات مادة المازوت".

الخلف أكد أن كل أسرة ستستلم 440 لتراً من المازوت بشكل منتظم، فيما ستستلم كل أسرة لم تحصل على الدفعة الثانية، بعد الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى.

(سـ)

ANHA