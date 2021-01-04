المدنيون متخوفون من السفر عبر الطريق الدولي بسبب فقدان الثقة بالقوات الروسية

رغم الضمانات الروسية بحماية المدنيين المتوجهين من إقليم الجزيرة إلى إقليم الفرات وبشكل عكسي، إلا أن الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرون بهجماتهم على المنطقة واستهدافهم للطريق الدولي وما يعرف بالـ M4، بالإضافة إلى عمليات التشليح، مما خلق حالة من الخوف وفقدان الثقة بالقوات الروسية وضماناتها.

وبعد إغلاق الطريق لأكثر من أسبوعين بسبب الهجمات التركية على عين عيسى، افتتح الطريق الدولي صباح يوم السبت في الثاني من كانون الثاني ولكن ليس كعادته، حيث وصل عدد السيارات القادمة من إقليم الفرات إلى إقليم الجزيرة إلى /44 سيارة/، بينما السيارات المتوجهة إلى إقليم الفرات كان عددها /5 سيارات/.

عدد من المدنيين المسافرين عبروا عن مخاوفهم وعدم ثقتهم بالقوات الروسية.

ممدوح درويش من أهالي مدينة كوباني قال إنّ الأهالي المسافرين فقدوا الثقة "بالقوات الروسية وضماناتها بسبب التصعيد التركي على المنطقة وصمت القوات الروسية حيالها".

وأضاف درويش" نتخوف من السفر عبر الطريق بالرغم من وجود القوات الروسية معنا بسبب عمليات التشليح التي حصلت على الطريق مؤخراً وصمت القوات الروسية حيالها بالإضافة إلى ما يحصل في عين عيسى من قصف تركي وانتهاكات مستمرة".

ومن جانبه أكد المواطن حسين النعيمي أحد المتوجهين إلى عين عيسى تراجع عدد الرحلات بين إقليم الفرات وإقليم الجزيرة.

وطالب النعيمي في حديثه" الجهات الدولية والقوات الضامنة بإبعاد الاحتلال التركي ومرتزقته عن مشارف الطريق نظراً لاستمرار انتهاكاتهم بحق المدنيين العزل".

وأكد النعيمي في نهاية حديثه" بالرغم من سيرنا على الطريق الدولي برفقة القوات الروسية، إلا أننا نعاني كثيراً جراء الانتهاكات التركية، لذلك نطالب القوات الروسية بإيجاد حل للطريق وذلك من خلال إيقاف الاحتلال ومرتزقته وإبعادهم عن الطريق".

(ك)