المدن الإيرانية تشهد احتجاجات ليلية

وحسب وكالة روج نيوز للأنباء، فقد شهدت المدن الإيرانية احتجاجات ليلية وهي “قم ورشت وطهران وسنندج ومشهد وكرمانشاه” كما نُشرت تقارير عن تجمعات في شيراز ومسجد سليمان جنوب إيران.

وأضافت الوكالة "أشعل المتظاهرون في مدينة قم، النار في صناديق القمامة ورددوا شعار مثل "على الملالي أن يرحلوا من إيران". وفي مشهد هتفت مجموعة كبيرة من المواطنين "الموت للديكتاتور" و "سأقتل من قتل أختي" في مسيرات احتجاجية. كما هتف كثيرون في طهران ومثل الليالي السابقة، بـ "الموت لخامنئي والموت للديكتاتور".

من جانبها، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية مقتل ما لا يقل عن 83 شخصاً على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات الجارية في البلاد.

(ل م)