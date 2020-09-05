المدفعية التركية تستهدف القوات الحكومية في سراقب

وقعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين القوات الحكومية من جهة، ومرتزقة تركيا من جهة أخرى، على محور كفر تعال غرب حلب، تزامنًا مع اشتباكات مماثلة على محور مدينة سراقب في ريف إدلب، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا وبحسب نفس المرصد، فإن المدفعية التركية قصفت مواقع للقوات الحكومية في محيط سراقب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد وثق مقتل عنصرين من القوات الحكومية وجرح آخرين، اليوم، إثر دخولهما في حقل ألغام متقدم زرعته المرتزقة على محور قرية البارة في ريف إدلب الجنوبي.

وفي سياقٍ متصل، قصفت المرتزقة المتمركزة في ريف إدلب، تجمعات القوات الحكومية في قرية الدار الكبيرة بمحيط مدينة كفرنبل جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

(ش ع)