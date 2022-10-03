المدفعية الإيرانية تجدد قصفها على مناطق برادوست وبالكايتي

وأفاد مراسلى وكالة روج نيوز للأنباء، بأن “المدفعية الإيرانية قصفت مجدداً محيط قرية صقر ومنطقة بربزينا في منطقة برادوست”، مشيراً إلى أن القصف الإيراني تجدد ايضاً على محيط قرية كوستان سرك، وهلكورت وبرماسردي في منطقة بالكايتي.

وتسببت هجمات إيران في منطقة برادوست بأضرار جسيمة، وتزامنت هذه الهجمات مع هجمات الدولة التركية الفاشية على جنوب كردستان، والتي أدت إلى إفراغ عدة قرى في المنطقة.

يشار إلى أن منطقتي برادوست وبالكايتي تتعرضان منذ أكثر من أسبوع على التوالي لقصف من قبل المدفعية الإيرانية.

وشنت طائرات مسيّرة مفخخة إيرانية، الأربعاء الماضي، هجوماً على مقرات الأحزاب الثلاثة لتجمع شرق كردستان في منطقة زركويز القريبة من السليمانية، وقضاء كويه التابع لمحافظة هولير.

وأدى القصف الإيراني المتواصل منذ عدة أيام على مناطق في السليمانية وهولير إلى فقدان 13 شخصاً لحياتهم وإصابة 58 آخرين.

(م)