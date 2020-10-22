المدّعي العام للحكومة التّركيّة يطالب حكماً بالمؤبّد على جيجك كوباني

بتاريخ 21 تشرين الأول عام 2019، وقعت دوزكين تمو (جيجك كوباني) أسيرة بعد أن أصيبت بجروح، في يد مرتزقة جيش الاحتلال التّركيّ في قرية مشيرفة التابعة لناحية عين عيسى في شمال وشرق سوريا، أثناء الاجتياح التركي للمنطقة. وتم تسليمها من قبل المرتزقة إلى الاحتلال التركي.

وعقدت أولى جلسات محاكمة جيجك كوباني في محكمة الجزاء الخامسة في مدينة رها في شمال كردستان، بحضور جيجك كوباني.

وخلال إفادتها عبر مترجم قالت جيجك كوباني إنّها انضمّت بإرادتها إلى القوّة الأكثر تنظيماً في شمال وشرق سوريا، وإنّها لم تستخدم السلاح، بل شاركت في نشاطات المساعدات الإنسانية.

وخلال الجلسة الثالثة لمحاكتها طالب الادّعاء العام التابع لسلطات حزب AKP و MHP من محكمة الجزاء العليا، الحكم على جيجك بالمؤبد، وقبلت المحكمة طلب المدعي، فيما طعن محامو جيجك كوباني بالطلب، وطالبوا باستئناف المحاكمة، وعليه تم تأجيل المحكة إلى تاريخ 24 تشرين الثاني القادم.

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ANHA