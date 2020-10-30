المبعوثة الأممية إلى ليبيا: الخطوة المقبلة ستكون بإخراج المرتزقة

كشفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، أن "الخطوة المقبلة ستكون العمل على إخراج المرتزقة من البلاد"، في إشارة إلى المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.
العالم والشرق الأوسط 2020-10-30T15:45:00 مركز الأخبار

وقالت سيفاني ويليامز، في مقابلة مع شبكة العربية، إن "الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف الأسبوع الماضي، ضمن لجنة 5+5 إنجاز جوهري في الصراع".

وأشارت ستيفاني إلى أن لجنة 5 +5 ستجتمع قريبًا في ليبيا.

وفي هذا الإطار، أوضحت المبعوثة الأممية أن هناك مساعي من أجل دمج بعض المجموعات المسلحة ضمن قوات الجيش الليبي.

ووقّع الوفدان الليبيان المشاركان في المفاوضات الجارية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

(ي م)


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