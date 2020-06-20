المبعوثان الأمريكي والروسي يبحثان الحدّ من الأسلحة في النمسا هذا الأسبوع

ويزور المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص مارشال بيلينجسليا النمسا, يومي الاثنين والثلاثاء, لبحث ”القضايا المتفق عليها بشكل مشترك والمتعلقة بمستقبل الحد من الأسلحة“ مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن“ الولايات المتحدة وجهت دعوة مفتوحة لجمهورية الصين الشعبية للانضمام إلى هذه المباحثات وأوضحت ضرورة خوض مفاوضات الحد من الأسلحة بنية طيبة“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا الصين مراراً إلى الانضمام للولايات المتحدة وروسيا في محادثات تهدف إلى إبرام اتفاق للحدّ من الأسلحة النووية، يحل محل اتفاقية ستارت الجديدة المبرمة عام 2010.

وتفرض هذه الاتفاقية آخر قيود متبقية على نشر الولايات المتحدة وروسيا أسلحة نووية استراتيجية، بحيث لا تتجاوز 1500 لكل منهما.

ورفضت الصين مراراً اقتراح ترامب، حيث تشير تقديرات إلى امتلاك الصين نحو 300 سلاح نووي.

(م ش)