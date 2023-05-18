المبعوث الصيني إلى كييف: لا حل سحرياً لإنهاء الأزمة في أوكرانيا

زار المبعوث الصيني الخاص لكييف لي هوي- هو أعلى مسؤول صيني يزور أوكرانيا منذ شباط 2022- أوكرانيا الثلاثاء والأربعاء، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية دميترو كوليبا ومسؤولين آخرين، حسب وكالة فرانس برس.

وامتنعت الصين عن إدانة التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وحاولت طرح نفسها كوسيط محايد يمكنه المساهمة في إنهاء النزاع.

وقال لي المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، حسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية "ليس هناك حل سحري للأزمة، ويجب على كل الأطراف أن تبادر من تلقاء نفسها، وبناء الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لوقف الحرب والتحاور".

وكانت زيارة لي إلى كييف جزء من جولة أوروبية لطرح اقتراحات بكين لإنهاء الحرب.

وأضاف لي في محادثاته مع المسؤولين الأوكرانيين وبينهم كوليبا، أن الصين "ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا ضمن قدراتها".

والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في آذار، وفي نيسان، تحدث هاتفياً لساعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

(م ش)