المبعوث الأميركي يزور الشرق الأوسط لبحث مخاوف المنطقة تجاه إيران

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، سيتوجه إلى الإمارات ودول أخرى في المنطقة لمناقشة "مجموعة واسعة من المخاوف" بشأن طهران، قبل الجولة التالية من المحادثات النووية غير المباشرة، بحسب ما أوردته صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

ومن المقرر أن يزور الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والبحرين في رحلة تستغرق تسعة أيام، وهي الثانية في أقل من شهر إلى المنطقة.

وقالت الخارجية الأميركية "سننسق نهجنا بشأن مجموعة واسعة من المخاوف حيال إيران، بما في ذلك أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة والجولة السابعة القادمة من المحادثات حول العودة المتبادلة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة".

ومن المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بين إيران والقوى العالمية الست في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ وافقت الحكومة الإيرانية العودة إلى المحادثات في فيينا في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد شهور من المماطلة.

وقال كبير المفاوضين ونائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كاني، إن الهدف سيكون رفع العقوبات عن طهران، إذ كتب كاني على تويتر في وقت سابق من هذا الشهر: "اتفقنا على بدء المفاوضات التي تهدف إلى رفع العقوبات غير القانونية وغير الإنسانية في 29 تشرين الثاني في فيينا".

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الامتثال الكامل من جانب إيران للاتفاق النووي لعام 2015 سيكون ضروريًّا قبل أي رفع للعقوبات.

(م ش)