ويبحث المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، ووزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، حزمة من الملفات أبرزها ملف "سد النهضة" الشائك منذ أعوام. وحتى اللحظة لم يخرج اللقاء الثنائي بأية مواقف معلنة من كلا الجانبين حول مجمل ما تناولته المباحثات.

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي الخاص، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووزير الخارجية دمغي مكونن، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والمحلية.

وكان فيلتمان قد زار كلًّا من الخرطوم والقاهرة، وأكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "جادة" في حل قضية سد النهضة، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة لمصر وللمنطقة والتي تتطلب التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة.

وتصاعدت وتيرة التوترات بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوةٍ تعتبرها الخرطوم "خطرًا محدقًا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

(د ع)