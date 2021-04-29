المبعوث الأميركي إلى السعودية وسلطنة عمان لبحث الحرب اليمنية

وقالت الوزارة في بيانٍ لها إن "مباحثات ليندركينغ ستركز على ضمان وصول السلع والمساعدات الإنسانية في أنحاء اليمن بانتظام ودون عوائق ودعم وقف دائم لإطلاق النار وانتقال الأطراف لعملية سياسية".

وأضافت أن "ليندركينغ سيبني على التوافق الدولي على وقف هجوم الحوثيين على مأرب والذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني".

وكان ليندركينج وصف الأسبوع الماضي معركة مأرب بأنها "أكبر تهديد لجهود السلام" وقال إن "دعم إيران للحوثيين كبير جداً وفتاك".

وتسببت الحرب الأهلية اليمنية في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، في ظل اعتماد نحو 80 في المئة من سكان اليمن- البالغ عددهم 29 مليون نسمة- على المساعدات ومواجهة 13 مليونًا لخطر الموت جوعًا.

(د ع)