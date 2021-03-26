المبعوث الأميركي الخاص باليمن ينطلق في جولة إلى الشرق الأوسط

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن اليمني تيموثي ليندركينغ توجه إلى الشرق الأوسط يوم أمس، للضغط من أجل تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في اليمن، وإجراء محادثات بشأن تسوية الحرب الأهلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها، بحسب وكالة رويترز.

وكان من المتوقع أن تشمل رحلة ليندركينغ اجتماعات مع قادة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، حيث قال الدبلوماسي المخضرم (ليندركينغ) في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيعود "على الفور" إلى المنطقة عندما يكونون مستعدين للحديث.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي سيلتقي مع كبار القادة الإقليميين بالتنسيق مع نظيره في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، وستركز المحادثات على الجهود المبذولة "لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام".

وجاء هذا الإعلان بعد أن قال تحالف تقوده السعودية يقاتل الحوثيين إنه دمر عدة طائرات مُسيّرة مفخخة أطلقتها الجماعة على أهداف في المملكة، من بينها جامعتان.

وتم اختيار ليندركينغ كمبعوث خاص للولايات المتحدة كجزء من محاولة من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتجنب مجاعة واسعة النطاق ودفع مبادرة سلام للأمم المتحدة.

وتبنت المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا مبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والغذاء عبر ميناء الحديدة.

وقال الحوثيون إن العرض لا يفي بمطالبهم بالرفع الكامل للحصار الجوي والبحري، لكنهم اتفقوا على مواصلة الحديث مع الرياض والولايات المتحدة.

(م ش)