المباشرة بتوزيع مازوت التدفئة وإصدار البطاقات الليزرية في شمال وشرق سوريا

خصصت المديرية العامة للمحروقات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كمية 300 لتر من مادة المازوت لكل أسرة، وبسعر 325 ليرة للتر الواحد، وتوزّع عبر بطاقات ليزرية تصدر من لجان المحروقات في المدن والبلدات والنواحي بالتنسيق مع الكومينات.

وتقدّم الأسر الثبوتيات الخاصة بها (دفتر العائلة)، إلى الكومين الذي يقدّمها بدوره للجنة المحروقات بغية إصدار بطاقة ليزرية خاصة بكل دفتر عائلي للأسرة، يمكن من خلالها الحصول على الكمية المخصصة من المازوت.

وباشرت لجان المحروقات في العديد من المدن والنواحي توزيع المادة على الأسر التي حصلت على بطاقاتها في وقت سابق، وفق الكمية والسعر المحددين، بينما تستمر عمليات إصدار البطاقات وفق الآلية المتبعة.

وتحذر لجان المحروقات الأهالي من السماح لأي شخص بتصوير رمز" الكود" الموجود على البطاقة الليزرية باستثناء القائمين على التوزيع، تجنباً لسرقة المخصصات عبرها.

وعن أمكانية توزيع دفعة ثانية، نوّهت اللجان أنه ليس هناك أي تغيير على آلية التوزيع والكميات، عن العام الماضي، مشيرة إلى عدم وجود دفعة ثانية.

(سـ)

ANHA