المبادرة الوطنية من أجل عفرين تصدر البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي

وعقدت المبادرة اجتماعها التأسيسي الأول بحضور أغلبية أعضاء المبادرة الذين يصل عددهم عن ثمانين شخصاً من نشطاء ومثقفين وأكاديميين وإعلاميين من منطقة عفرين في المهجر الذين عملوا على تأسيس هذه المبادرة، وذلك في مدينة بون الألمانية يوم الأحد الفائت.

واتخذت المبادرة لنفسها اسم (المبادرة الوطنية من أجل عفرين) بأغلبية الأصوات وناقشت جدول أعمالها واتخذت طريقة التصويت المباشر أساساً لاتخاذ قراراتها حيث أقرَ المجتمعون البيان التأسيسي مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المطروحة من الأعضاء، ناقش بعدها المجتمعون النظام الداخلي والتصديق على بنوده وتعديلاته، كما أقر المجتمعون اللوغو المقترح من قبل اللجنة التحضيرية.

وجاء في نص البيان:

عقدت المبادرة اجتماعها التأسيسي الأول بحضور أغلبية أعضاء المبادرة والذي ينوف عددهم عن تمانين شخصاً من نشطاء ومثقفين وأكاديميين واعلاميين من منطقة عفرين في المهجر الذين عملوا على تأسيس هذه المبادرة وذلك في مدينة بون الألمانية يوم الأحد 22�82021 واتخذت لنفسها أسم ( المبادرة الوطنية من أجل عفرين ) بأغلبية الأصوات وناقشت جدول أعمالها واتخذت طريقة التصويت المباشر أساساً لاتخاذ قراراتها حيث أقرَ المجتمعون البيان التأسيسي مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المطروحة من الأعضاء، ومن ثم تم مناقشة النظام الداخلي والتصديق على بنوده وتعديلاته كما اقر المجتمعون اللوغو المقترح من قبل اللجنة التحضيرية .

واعتمدت المبادرة القرارات والتوصيات التي تتعلق بفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته بحق السكان الأصليين في جياي كرمينج ”عفرين” وخاصة بحق المرأة والطفل والطبيعة والأوابد التاريخية وجعلها قضية رأي عام، والعمل على تقديم مرتكبي جرائم حرب الابادة والتطهير العرقي في منطقة عفرين الى المحاكم الدولية، وتبنى المجتمعون قضية تقديم الدعم والمساندة لمهجري عفرين قسراً في مناطق تواجدهم في اطار الامكانات المتاحة، والعمل على إرسال المنظمات الدولية والانسانية والإعلامية المحايدة إلى عفرين والشهباء لكشف الحقائق والتعرف على الوضع عن قرب .

كما وأكد المجتمعون على تنسيق وتوحيد الجهود التي تعمل لقضية عفرين وشعبها، ومواجهة الآلة الاعلامية التركية وكل المنابر العالمية والاقليمية والمحلية التي ترسخ الاحتلال التركي ومرتزقته وتجمل صورتهم، والعمل على ضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجرين العفرينيين قسراً والمستند إلى ضمانات دولية.

واختتمت المبادرة اجتماعها التأسيسي بانتخاب مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر شخصاً يقومون بدورهم بتأسيس وادارة اللجان الدبلوماسية، الحقوقية، الاعلامية والثقافية والنشاطات والمالية التي ستقوم بعملها المنوط بها لإيصال قضية جياي كرمينج منطقة” عفرين” المحتلة حسب بنود النظام الداخلي ومواده، ووضع خطط العمل المستقبلية والمهام التي ستقوم بها المبادرة .

المصدر: ANF