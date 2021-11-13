المبادرة الوطنية للكرد السوريين تقدم التعازي لعائلة كلو الوطنية وتندد بالجريمة المروّعة

وكانت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، قد قصفت في الـ 9 من تشرين الثاني الجاري، سيارة في حي الهلالية بمدينة قامشلو، أسفرت عن استشهاد الجد والشخصية الوطنية يوسف كلو، وحفيديه، مظلوم ومحمد كلو.

وحول ذلك، أصدرت المبادرة الوطنية للكرد السوريين بياناً إلى الصحافة والرأي العام، وصلت إلى وكالتنا نسخة منه، وقالت المبادرة في بيانها:

"تستنكر المبادرة الوطنية للكرد السوريين وتدين بشدة الجريمة المروّعة التي قام بها الاحتلال التركي في مدينة القامشلي، حي الهلالية، والتي راح ضحيتها الشخصية الوطنية الكردية المعروفة يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد كلو.

ونحن إذ نعزي أنفسنا وآل كلو وعموم الشعب الكردي وجميع مكونات شعبنا في الجزيرة السورية بالشهداء الثلاث، نطالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بوضع حد فوري لهذه العربدة والانتهاكات والجرائم التركية بحق شعبنا في الجزيرة السورية وريف حلب، وعلى امتداد الجغرافيا الوطنية السورية في الشمال ومنع تركيا القيام بمثل هذه الجرائم مستقبلًا".

(ي ح)

ANHA