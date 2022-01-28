المبادرة الوطنية للكرد السوريين تدين هجمات داعش على سجن الصناعة

أصدرت المبادرة الوطنية للكرد السوريين بيانا إلى الرأي العام يدين الهجوم الأخير على سجن غويران ويتقدم بأحر التعازي لذوي الشهداء.

وجاء في نص البيان:

"في الوقت الذي ندين فيه وبشدة الهجمات الإرهابية لداعش على سجن الصناعة وغويران والأحياء المحيطة في مدينة الحسكة، تتقدم المبادرة الوطنية للكرد السوريين بأحر التعازي القلبية لأسر وذوي الشهداء من قوات خاصة في قسد والأسايش ومن كل مكونات شعبنا السوري في الجزيرة السورية وشرق الفرات والذي تصدى بشجاعة وبسالة لهذه الهجمات الشرسة لعناصر داعش المدعومة من الاحتلال التركي.

إن مثل هذه الهجمات الارهابية الاجرامية تستهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتدوير داعش وإعادة احيائها، وهنا لابد من تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين الجيش السوري والأخوة في قسد في غرفة عمليات مشتركة لاستئصال هذه الآفة ومنع انتشارها من جديد كضرورة وطنية ملحة، إن بقاء هذه الأعداد الكبيرة من المجاميع الارهابية لداعش في مراكز الاعتقال والسجون في المنطقة تشكل تحدي وتهديد وجودي خطير على حياة المدنيين وأرزاقهم وهي بمثابة قنبلة موقوتة لبث الفوضى وتفجير الأوضاع في المنطقة.

لذا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المؤثرة بممارسة مزيد من الضغوط لإجبار دول العالم لاستقبال رعاياها من داعش ومحاكمتهم على أراضيها، كما نهيب بأبناء شعبنا بكل مكوناته في الجزيرة السورية وشرق الفرات توحيد الصفوف وتحمل مسؤولياتهم التاريخية والوقوف في وجه فلول داعش وبقية الفصائل الارهابية المرتزقة المدعومة من قبل الاحتلال التركي".

(ش ع)