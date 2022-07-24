المبادرة الوطنية للكرد السوريين تدين هجمات الاحتلال التركي واستهدافه للشهيدات الثلاثة

تعرضت سيارة بتاريخ 22 تموز الجاري للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة للاحتلال التركي على طريق قامشلو – تربه سبيه في إقليم الجزيرة.

أسفر ذلك عن استشهاد القيادية في وحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية جيان تولهلدان والتي كانت في الوقت نفسه القائدة العامة لوحدات مكافحة الإرهاب، والقيادية روج خابور وعضوة وحدات مكافحة الإرهاب بارين بوتان.

المبادرة الوطنية للكرد السوريين أصدرت بياناً إلى الرأي العام بصدد هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، طالبت من خلاله الدول الضامنة والتحالف الدولي والمجتمع الدولي بوضع حد نهائي لجرائم الدولة التركية وانتهاك سيادة الأراضي السورية.

وجاء في نص البيان :"تدين المبادرة الوطنية للكورد السوريين وتشجب بشدة إرهاب الدولة الرسمي للدولة التركية ومرتزقتها ضد الشمال السوري وخاصة شرق الفرات وقصف السكان المدنيين في المناطق الآمنة بالطيران والمدفعية والمسيرات وخاصة العملية الإجرامية التي استهدفت مقاتلي الحرية القائدة جيان عفرين ورفيقاتها على طريق القامشلي- تربه سبيه منذ يومين.

إننا في الوقت الذي نطالب فيه الدول الضامنة والتحالف الدولي والمجتمع الدولي بوضع حد نهائي لجرائم الدولة التركية وعربدتها وانتهاك سيادة الأراضي السورية ".

المبادرة قالت في بيانها :"نحن على ثقة بأن رفاق ورفيقات الشهيدات الثلاثة سينتقمون لدمائهم الطاهرة وسيدفع المحتل التركي ثمناً باهظاً لهذه الأعمال الإجرامية وأخيراً نتقدم لشعبنا السوري عموماً والكوردي خصوصاً بأحر وأصدق التعازي القلبية الصادقة ".

(سـ)