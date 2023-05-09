المبادرة السورية لحرية أوجلان تدعو للمشاركة بزخم في فعالية 10 أيار الجماهيرية

دخلت بعض المراكز والأحزاب السياسية في المنافسة الدعائية مؤخراً حول القائد عبد الله أوجلان خلال مرحلة الانتخابات التركية، بينما نفى مكتب العصر الحقوقي هذه المعلومات التي وصفها "بالمضللة"، وأكد على عدم ورود أي معلومات عن القائد منذ 25 شهراً.

وفي نفس البيان الذي أدلاه مكتب العصر في الـ 3 أيار/مايو الجاري، حث الجميع لاتخاذ من هذه الحساسية كأساس لهم والتصرف وفق ذلك.

الرد على الادعاءات التي تطال القائد

تعليقاً على بيان مكتب العصر الحقوقي، أوضح الناطق باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبدالله أوجلان، فرزندا منذر أن بيان المكتب جاء في وقته المناسب ليكون رداَ على الادعاءات التي تطال القائد عبدالله أوجلان.

فرزندا منذر لفت الانتباه إلى نظام التعذيب الذي يمارس في سجن إمرالي ضد القائد، وأوضح: "بلا شك، لإمرالي تاريخ معروف بنظام التعذيب الهادف لكسر الإرادة ضد الشخصيات المعروفة، لكنه شدد من هذا نظام ضد القائد، إذ يمنع القاء بمحاميه وذويه منذ أكثر من 25 شهراً منافياً بذلك كامل حقوق القائد عبدالله أوجلان".

التلاعب بالمعلومات قبل الانتخابات

ونوه فرزندا منذر إلى النقاشات التي تجري دون علم القائد عبدالله أوجلان بين الأحزاب السياسية المشاركة في المنافسة الدعائية للانتخابات التركية، وبيّن: "تسعى بعض الجهات للتلاعب بالمعلومات حول القائد أوجلان قبل الانتخابات التركية، وما نستنتج من ذلك أن للقائد مكانة كبيرة وتأثير فعال".

وأضاف منذر: "فللقائد اوجلان مبادئ تركز على حل القضية الكردية بشكل ديمقراطي وسلمي وحل المشاكل التركية والإنسانية أجمع بذات الشكل، لذلك جميع الادعاءات التي تطال القائد مؤخراً لا صحة لها".

السماح للقاء بمحاميه لإظهار الحقيقة

منذر أكد أن هذه الادعاءات تؤكد على مدى تأثير الإرادة والمقاومة التي يبديها القائد عبدالله أوجلان: "فإذ فتح الباب أمام إمرالي ستكون رسالة القائد الأولى هي دعوة الشعب للتصويت لصالح الديمقراطية ضد الفاشية التي أصبحت بلاءً على الكرد والترك والعالم أجمع، بذلك ما يتوجب فعله في هذه المرحلة هي السماح للقائد للقاء بمحاميه وذويه لإظهار هذه الحقيقة للرأي العام".

لافتاً الانتباه إلى تسليم لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية لتقريرها المتعلق بإمرالي في شهر أيلول 2022 إلى تركيا وإعادة قرار نشرها للسلطات التركية، موضحاً: "سعت سلطات الدولة التركية التستر على هذا التقرير لأن رسائل القائد عبدالله أوجلان تفتح الطريق أمام الديمقراطية والحوار والحرية وتكشف الانتهاكات التركية، فهدف السلطات التركية الحالية ليس الحل بل السلطة".

مقاومة إمرالي

أكد فرزندا منذر في حديثه أن شعب كردستان يستمد قوته من مقاومة إمرالي ويرون في هذه المقاومة آمل للحرية وحل للقضية الكردية، والفعاليات الحاشدة التي تنظم من قبل الشعب الذي يسعى لإظهار وفائهم مع قائدهم هي للضغط على الرأي العام العالمي.

ودعا الناطق باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبدالله أوجلان، فرزندا منذر كل الأهالي بشيبهم وشبابهم للمشاركة في الوقفة الجماهيرية الحاشدة التي تنظم في الـ 10 أيار الجاري على مستوى إقليم الجزيرة، في مدينة قامشلو، للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد ودعماً، لانتخابات باكور كردستان وتركيا، لتكون مسيرة تاريخية تكسوها شعارات الحرية.

هذا ومن المقرر أن تنظم فعالية مماثلة في إقليم الفرات، في 11 من آيار.

(آ)

ANHA