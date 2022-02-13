المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان تناشد جميع الشعوب دعم الحرية الجسدية للقائد

جاء ذلك في بيان أصدرته المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، وصلتنا نسخة عنه، في الذكرى السنوية الـ 23 للمؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان، والتي تصادف الـ 15 شباط / فبراير من عام 1999.

وجاء في نص البيان:

"لقد مضى 23 عاماً على المؤامرة الدولية بحق قائد الكونفدرالية الديمقراطية عبد الله أوجلان، بهدف إبادة الشعب الكردي، وإعاقة تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وبهذه المناسبة نحيي المقاومة التاريخية للقائد أوجلان في سجن إمرالي، ونستذكر شهداء حملة (لن تستطيعوا حجب شمسنا)، الذين ضحوا بأرواحهم ضد المؤامرة الدولية لإنشاء دائرة نارية حول القيادة.

فعلى مدار هذه السنوات تخطت أفكار وفلسفة القائد أوجلان حدود الدول والقارات، وأصبح رمزاً عالمياً من أجل الحرية والسلام، وهذا ما يثبت كل الحملات العالمية من أجل حريته، وعلى الرغم من كل أشكال العزلة والتجريد المشددة بحقه لم يرجع خطوة واحدة إلى الوراء؛ بل بذل جهوداً جبارة من أجل حل القضية الكردية، وقضايا الشعوب بالطرق السلمية وكذلك التوجيهات والرسائل المبعوثة من إمرالي لحل قضايا الشرق الأوسط بشكل سلمي ديمقراطي، وعلى الرغم من هذا وذاك، صعّدت الدولة التركية من التعذيب الجسدي والنفسي بحقه، مثل حرمانه من اللقاء بذويه ومحاميه.

وبهذا الخصوص، أدانت لجنة مناهضة التعذيب وقالت إن ما يجري ويطبّق في إمرالي هو نظام تعذيبي بحق السيد أوجلان، وكذلك القرار الصادر من لجنة وزراء أوروبا الذي أقر بأن القرار الصادر عن المحكمة التركية بالحكم المؤبد المشدد على القائد ينتهك حقوق الإنسان، ولا بد من تعديلها.

وما يستنتج من كل هذه الممارسات الظالمة والقاسية بحق القائد أوجلان نابعة من ذهنية الدولة التركية الفاشية التي ترفض حتى الآن الاعتراف بالوجود الكردي، وحقوقه المشروعة. بالإضافة إلى خوفها من التوجيهات، والرسائل المنبثقة من إمرالي والتي تتضمن الأخوّة والديمقراطية والعيش المشترك، لكن الدولة التركية بذهنيتها الحاكمة هي التي ترتكز على اللون الواحد والثقافة الواحدة، وتنكر وتقصي الألوان والثقافات الأخرى.

نحن في المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان نعتقد أن حرية القائد ستساهم في حل القضية الكردية بالشكل السلمي، وهذا بدوره سينشر السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط، وبهذا الخصوص سنناضل بكل الوسائل الديمقراطية وفي كل الساحات بغية الوصول إلى حرية القائد جسدياً، وأن يكون بين شعبه ويؤدي دوره التاريخي في تطور البشرية وارتقائها.

ولهذا نناشد الشعب الكردي وجميع الأصدقاء في العالم تصعيد النضال لدعم حرية القائد أوجلان".

(آ)

ANHA