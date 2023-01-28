المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان تعزي بوفاة الكاتب المصري رجائي فايد

وقالت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان في برقية عزاء، اليوم السبت: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الكاتب والمهندس رجائي فايد.

باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، نتقدم بأحر التعازي لذوي الكاتب والباحث رجائي فايد، وعضو اللجنة العربية لحرية أوجلان. رئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكردية".

كما تقدمت المبادرة "بأحر التعازي إلى كل من مصر الشقيقة بفقيدها الكاتب والباحث رجائي فايد، هذه الشخصية المرموقة، المناصرة لقضية الشعوب المناضلة في سبيل حريتها وإنسانيتها، والصديقة للشعب الكردي والمناصرة لقضيته العادلة، وإلى اللجنة العربية لحرية أوجلان لفقدانها لهذه الشخصية البارة".

وتطرقت إلى جهود الكاتب الراحل في مناصرة القضية الكردية، بقولها: "فالكاتب والباحث الراحل هو واحد من الإعلاميين المصريين الذين قضوا معظم حياتهم في دراسة الوضع الكردي، والإسهاب في الحديث عن هذا الوضع في العالم العربي بوجه عام، وفي مصر على وجه الخصوص، فهو مؤلف كتاب (أوجلان قائد وقضية)، وكذلك صاحب أعظم شهادات وأبحاث عن حلبجة والأنفال".

واختتمت المبادرة برقيتها بالقول: "رحيل هذه الشخصية العظيمة هو خسارة كبيرة في عالم الإعلام، وكذلك للشعب المصري الصديق، وللشعب الكردي، ولكافة الشعوب المناضلة في سبيل حريتها، والمحبة للسلام والديمقراطية.

الرحمة والمغفرة له، والصبر والسلوان لذويه، والبقاء لله".

(س ر)