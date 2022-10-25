المبادرة الشعبية تندد بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وبصمت القوى الدولية

أدلت المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، عبر بيان هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف المواطنين والقياديين فيها، وارتكابها المجازر وجرائم ضد الإنسانية على مرأى ومسمع العالم أجمع.

قرئ البيان في حي الكورنيش بمدينة قامشلو، من قبل الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي دلشا شاويش، بمدينة قامشلو.

وقال البيان في مستهله إن الدولة التركية الفاشية تستغل الظروف التي تعيشها المنطقة "لتهاجم بمسيّراتها مناطقنا".

وأضاف "أمام أنظار العالم مسيّرات أرودغان تقتل الأطفال والشيوخ والنساء". لافتاً أن المسيّرات التركية "تهاجم مناطقنا الآمنة تحت حجج واهية وتقتل أبنائنا، هذا الشعب الذي كسر شوكة الإرهاب وحاربه وضحى بدماء الآلاف من الشهداء لينعم العالم بأمان وسلام".

وتوجه البيان إلى القوى الدولية بقوله: "أين أنتم يا مَن تناورون بالديمقراطية؟ أين أنتم من تلك الانتهاكات بحق أبناء شعبنا، صمتكم يدل على شراكتكم مع الفاشية التركية بقتل أبنائنا واحتلال أرضنا، لكن فليعلم العالم كله بأننا شعب لن نستسلم أبداً وشعارنا هو المقاومة والنضال أمام كافة المؤامرات والهجمات الفاشية للدولة التركية".

مؤكداً أن المحتلين "لن يستطيعوا كسر إرادة شعبنا بل سنصنع التاريخ بمقاومتنا ونضالنا، وسنرسم طريق الحرية في منطقة الشرق الأوسط جمعاء، نحن من شربنا من نبع فكر وفلسفة القائد آبو".

وندد البيان بشدة بالهجمات التركية، وناشد منظمات حقوق الإنسان والدول الضامنة وهيئة الأمم المتحدة بالتحرك السريع أمامها وإغلاق الجو أمام طائرات الفاشية التركية.

(س ر)

ANHA